مدرب الخليج: خسائر الكبار درس لنا

شدد التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي على ضرورة فوز فريقه على مضيفه فريق الوطني في المباراة التي تجمعهما غدا السبت في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال قادري في المؤتمر الذي عقد للحديث عن المباراة: "يجب علينا الفوز على الوطني من أجل بلوغ أقصى مرحلة متقدمة في أغلى بطولات المملكة ".

وأشار إلى أنه استفاد من دروس مواجهات فرق الدرجة الأولى، حيث حققت فرق المجزل والحزم والجيل مفاجآت كبيرة في البطولة بإقصاء التعاون والفتح والفيصلي من البطولة.

وأضاف: "أصبحنا جاهزين لبقية منافسات الموسم بعد المعسكر الذي أقمناه بمدينة عجمان الإماراتية".

وتابع :"فريق الوطني شأنه شأن فرق الدرجة الأولى التي أحرجت فرق الدوري الممتاز ففي مسابقة كأس ولي العهد أحرجنا فريق الباطن وبالتأكيد سوف نخوض لقاء الوطني بكل جدية وعدم التهاون للظفر ببطاقة الترشح الى دور الـ16".

وحول إمكانية مشاركة المهاجم الجديد الإيفواري عبدالله كوفي خلال مباراة الوطني خاصة أنه وصل متأخراً فقد أكد قادري أن مشاركة كوفي ستعتمد على جاهزيته البدنية، حيث سيخوض تدريب الحصة الأخيرة والتي ستقام على ملعب المباراة بتبوك وعلى أثرها سيتحدد مدى مشاركته في اللقاء.