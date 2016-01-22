نريد أكثر من لجنة احتراف

رغم أنني ما زلت وسأظل مختلفاً مع الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حيال استخدامه لحسابه الشخصي في التغريد بقرارات تخص لجنة الاحتراف إلا أنني لا أتردد في الإشادة بعمل هذه اللجنة منذ تولى مسئوليتها الدكتور البرقان..

** لكل عمل سلبيات...والذي يخطئ هو الذي يعمل لكن الأفضل هو الأقل ارتكاباً للأخطاء أو الباحث عن المزيد من العمل المنظم الناجح وهو ما ينطبق على لجنة الاحتراف...

** منذ تولي الدكتور البرقان رئاسة اللجنة وهو يطور أعمالها من يوم لآخر ومن فترة تسجيل لأخرى حتى باتت اللجنة الأفضل والأقل سلبيات من بين بقية لجان الاتحاد..

** ربما أنها اللجنة الأكثر فرضاً للوائحها وأنظمتها...وهي الأكثر عدالة بين فرق الدوري...وهي الأقوى والأقل خضوعاً للأندية ذات السطوة الاجتماعية والحظوة الإعلامية...

** بدأ الدكتور البرقان وبقية أعضاء اللجنة عملهم بتنظيم اللجنة من الداخل ووضع لائحة تنظيمية تحفظ حقوق المحترفين والأندية وباتت ضوابطها تنطلق من خلال فترات التسجيل وأعتقد كثيرون أنها لن تنجح ولن تصمد أمام قوة الأندية ذات النفوذ الاجتماعي والحضور الإعلامي...

** ربما واجهت اللجنة في البداية بعض الصعوبات بحكم طبيعة مجتمعنا والتدخلات الخارجية لإعاقة تطبيق اللائحة لكن لجنة الاحتراف تماسكت ولم تتراجع وظلت تفرض بنود اللائحة على الأندية المخالفة حتى بدأت التدخلات تتضاءل والأندية تخضع للأنظمة وشاهدنا كيف أن اللائحة ساهمت في حفظ حقوق الكثير من المحترفين والأندية ومنعت بعض الأندية من التسجيل بسبب الشكاوى والمعلقات المالية...

** وفي فترة التسجيل الشتوية التي انتهت قبل عدة أيام تكشف الأرقام أنها أقل فترة شهدت تسجيل لاعبين محترفين جدد (أجانب ومحليين)...

** لم يكن السبب عدم رغبة الأندية في التسجيل بل بالعكس فالأندية تتمنى أن تسجل محترفين لكن السبب الحقيقي هو المتعلقات المالية التي حرمت الأندية من التسجيل وكانت لجنة الاحتراف حاسمة وحازمة في هذا الصدد..

** (بعض) الأندية حرمت من تسجيل محترفين جدد وهذا قد يحرمنا (كمتفرجين) المزيد من المتعة والإثارة لكن علينا أن نصفق للجنة الاحتراف التي تسعى للضبط والتنظيم...

** الأندية ستعيد النظر حالياً ومستقبلاً في كيفية إدارتها للأموال وآليات تعاقداتها مع المحترفين المحليين والأجانب لأن (حزم وحسم) لجنة الاحتراف سيحرج الأندية مع جماهيرها وسيمنعها (هذا الحزم والحسم) من التسجيل طالما هي غارقة في ديون المحترفين...

** نتمنى أن يضم اتحاد الكرة أكثر من لجنة احتراف على صعيد التنظيم والحسم والحزم والتنفيذ...نريد من بقية لجان الاتحاد أن تنظر للجنة الاحتراف كقدوة لها في الحزم في تطبيق اللوائح دون خوف أو خضوع للأندية ذات التأثير الاجتماعي والإعلامي...

** في النهاية أتمنى أن يكون للدكتور البرقان ولجنة الاحتراف دور فاعل في الضغط على مجلس إدارة اتحاد الكرة لحثه على دفع مستحقات الأندية دون تأخير لأنه (ولكي نكون منصفين) ليس من المنطق أن نطالب الأندية بالالتزام بدفع ما عليها من مستحقات دون تأخير في وقت لا تستلم هي مستحقاتها في مواعيدها...

*نقلا عن الرياضية السعودية