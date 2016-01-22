يوفنتوس وبرشلونة.. معركة جديدة بطلها ديبالا

رفض يوفنتوس الإيطالي عرضا من برشلونة الإسباني لضم مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا مقابل 80 مليون يورو، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية اليوم الجمعة.

وفرض ديبالا الذي انتقل الى يوفنتوس الصيف الماضي من باليرمو مقابل 40 مليون يورو، نفسه كأحد افضل لاعبي الدوري الايطالي لهذا الموسم بعدما لعب دورا هاما في انتفاضة فريقه وتحقيق 10 انتصارات متتالية ما سمح له بالعودة الى دائرة المنافسة على اللقب بعد بداية موسم كارثية.

وسجل ديبالا 11 هدفا في 19 مباراة في الدوري، بينها بعض الاهداف الرائعة التي لفتت انظار برشلونة بطل اسبانيا واوروبا وغريمه الازلي ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" ان رئيس يوفنتوس بيبي ماروتا رفض عرضا من برشلونة قدره 80 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الارجنتيني وذلك خلال لقاء جمع ادارة "السيدة العجوز" بالمدير الرياضي للنادي الكتالوني ارييدو برايدا في ديسمبر الماضي.

واشارت الصحيفة الى ان برشلونة قدم في الايام الاخيرة عرضا افضل بهدف اقناع بطل ايطاليا لكن الاخير رفضه ايضا.

واعتبر تقرير "توتوسبورت" بان العرض الذي تقدم به برشلونة سيجعل الارجنتيني البالغ من العمر 22 عاما من بين اغلى اللاعبين في برشلونة الذي انفق في 2013 مبلغ 99 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي نيمار من سانتوس، فيما كلفه الاوروغوياني لويس سواريز 81 مليون يورو لضمه من ليفربول الانكليزي في 2014.

ويسعى يوفنتوس الى الاحتفاظ بهذا اللاعب الذي سعى جاهدا لضمه من باليرمو بعقد يمتد لخمسة اعوام على امل قيادته الى تكرار سيناريو الموسم الماضي والفوز بلقبي الدوري والكأس ومحاولة احراز مسابقة دوري ابطال اوروبا التي وصل الى مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل السقوط امام برشلونة بالذات (1-3).

ويحتل فريق المدرب ماسيميليانو اليغري المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر، كما بلغ الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس حيث سيتواجه مع انتر، والدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يخوض اختبارا صعبا للغاية ضد بايرن ميونيخ الالماني.