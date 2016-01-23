الأحمر (بيضها)

عندما يكون لديك لاعبون موهوبون يملؤون صالة الميدان حماسًا وإبداعًا عندما يكون لديك مدرب واقعي يعرف ما يريد.. عندما يكون لديك متابعون حقيقيون وأنا أتشرف أن أكون منهم لأجل بلدي ورياضته وليس؟؟ يعشقون التحدي حتى الثمالة ويراهنون على تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات.. عندما تكون لديك إدارة واعية صابرة تعرف لاعبيها بأنهم أبطال لا يقهرون.. عندما يكون على رأس هذه الإدارة قائد تفتخر به المسؤوليات والمناصب يدعى علي عيسى، ويتباها به الجميع وعشاق تلك اللعبة من أعلى الهرم.. عندما يكون لديك كل ذلك أليس من حقك أن تكتسح الإنجازات وتسعد بها، وتفخر هي بك!!

لن أتحدث عن الإنجاز.. بتحقيق منتخبنا الوطني لكرة اليد إنجازًا جديدًا للرياضة البحرينية بتأهله للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائيات كأس العالم بعد الفوز المستحق والجدير على المنتخب الإيراني يوم أمس الأول على صالة مدينة خليفة الرياضية وبدعم من الجماهير الكبيرة.. لن أتحدث عن مسيرة الأبطال السابقة فهي غنية ومليئة بالإنجازات.. لن أتحدث عن تضحيات اللاعبين.. لن أتحدث وهمومهم الوظيفية وغيرها (فهي معروفة وتريد من يفهمها).

كم أنت عظيم يا اتحاد اليد ويقولون عنك فاشل!! فالجميع شاهد وسمع وتابع مسيرتك!! فالأفعال) تتحدث عن نفسها، ولكنني سأتحدث عن شيء واحد، وبمعنى (أدق) لدي استفسار واحد هو:- ما الذي جناه (البعض) من هذا الإنجاز الجديد؟؟ الإجابة هي أشياء عديدة لا يمكن وصفها.. باختصار عودة الثقة والروح للفريق وهذا هو الأهم في نظري!! ومن ثم نظرة دول آسيا والعالم بأن البحرين بها طاقات بشرية هائلة تساير دول العالم الكبرى في توظيف اللاعبين وجني الثمار.

نقطة شديدة الوضوح

إذا أردتم الإنجازات الحقيقية.. أرجوكم قلدوا اتحاد كرة اليد في تفكيره وكفاحه وعمله المنظم وإبداعه الخيالي الرائع.. ونجوم منتخبنا المقاتلين وكفى!!

جماهيرنا اللاعب رقم 1

عندما تعايش الحدث ستعرف قيمة جماهيرنا البحرينية الوفية بقيادة الوفي بوعلي، فهؤلاء قدموا الغالي والرخيص لمصلحة البحرين ومنتخبه ولم يبحثا عن الإعلام فهنيئا للبحرين بأبنائها المخلصين بهذه النوعية من الرجال.

*نقلا عن الأيام البحرينية