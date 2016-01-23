ظروف استثنائية

الظروف الاستثنائية التي تحاصر منتخبنا الأولمبي قبل المواجهة المصيرية له اليوم لم يسبق وأن تعرض لها أي منتخب من منتخباتنا الوطنية من قبل.

فإلي جانب الغيابات المؤثر لخمسة لاعبين أساسيين عن تشكيلة مباراة اليوم، نتيجة إصابة أربعة لاعبين وإيقاف عبدالله غانم لحصوله على الإنذار الثاني، فإن المعضلة الأكبر متمثلة في حالة الإعياء والأرهاق البدني التي تحاصر اللاعبين، نتيجة خوض ثلاث مباريات قوية في غضون أقل من أسبوع، وهو ما يمثل معضلة حقيقية يحاول الكابتن عبدالله مسفر إيجاد حل لها بالاستعانة بدكة البدلاء التي تمثل الخيار الوحيد والأخير أمام الأولمبي لمواجهة العراق في الدور ربع النهائي لكأس آسيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

قد يقول البعض إن الإعياء البدني مسألة عامة، وتنطبق على جميع المنتخبات، متناسين أن الأغلبية العظمى من لاعبينا غير جاهزين أساساً من الناحية البدنية، لكونهم لا يشاركون مع أنديتهم في الدوري، ناهيك عن تواضع فترة الإعداد التي لا تكفي للتجهيز لبطولة ودية، فما بالك ونحن نتحدث عن بطولة قارية ومؤهلة للأولمبياد.

لا نقول ذلك بحثاً عن الأعذار، بل هي الحقيقة التي يجب أن نضعها أمام كل من يعنيه الأمر، في الوقت الذي نطالب فيه لاعبينا ببطاقة التأهل للبرازيل.

كلمة أخيرة

على الرغم من الظروف الصعبة فإننا واثقون بأن شبابنا لن يفرطوا في الفرصة .. بإذن الله.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية