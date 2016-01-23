كأس الملك: الخليج وضمك إلى ربع النهائي

لحق فريقا الخليج وضمك "درجة أولى" بركب الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين بعد فوزهما على فريقي الوطني "درجة أولى" وهجر 2-صفر و2-1 على التوالي.

وفي تبوك نجح الخليج بتجاوز ضيفه الوطني بهدفي لاعبيه عبدالله السالم "32" وفهد السويلم "72" ليواجه المجزل "درجة أولى" على ملعبه في الدور ثمن النهائي.

وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء واصل ضمك متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي مسيرته الناجحة حينما أقصى مضيفه هجر متذيل ترتيب فرق دوري جميل للمحترفين من المسابقة بفوزه 2 -1.

وسجل هدفي ضمك مهاجمه البنيني عبدالفاضل سوانون 29 و77 عن طريق ركلة جزاء، وسجل هدف هجر الوحيد لاعبه البرازيلي الجديد برونو لوبيز 66 عن طريق ركلة جزاء.

وسيستقبل ضمك ضيفه الأهلي في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

ويستكمل غدا دور 32 للمسابقة بمواجهتين إذ يستضيف الباطن "درجة أولى" نظيره القادسية ويحل الاتفاق "درجة أولى" على الشباب على أن يختتم يوم الاثنين بمواجهة الاتحاد وضيفه الرياض "درجة أولى".



