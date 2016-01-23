ليستر يتصدر.. يونايتد يسقط.. وليفربول ينتصر بأعجوبة

انتزع ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من جديد بعدما تغلب على ضيفه ستوك سيتي 3 / صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة ، بينما سقط مانشستر يونايتد على ملعبه وخسر أمام ضيفه ساوثامبتون صفر / 1 .

وفي مباريات أخرى جرت اليوم ، تغلب ليفربول على مضيفه نورويتش سيتي 5 / 4 وواتفورد على نيوكاسل 2 / 1 وتوتنهام على مضيفه كريستال بالاس 3 / 1 بينما تعادل سندرلاند مع بورنموث 1 / 1 وويست برومويتش ألبيون مع أستون فيلا سلبيا.

ورفع ليستر سيتى رصيده إلى 47 نقطة لينتزع المركز الأول من أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة بالفوز على تشيلسي حامل اللقب في المباراة المقررة غدا الأحد بالمرحلة نفسها ، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح دانيل درينكووتر التسجيل لليستر سيتي قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول ثم أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 66 واختتم زميلهما خوسي ليوناردو أولوا التسجيل بالهدف الثالث قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

أما مانشستر يونايتد ، فقد تلقى هزيمة مخيبة للأمال على ملعب "أولد ترافورد" وخسر أمام ساوثامبتون صفر / 1 ليتجمد رصيد مانشستر عند 37 نقطة في المركز الخامس ، بينما ارتفع رصيد ساوثامبتون إلى 33 نقطة في المركز الثامن.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن ساوثهامبتون ضاعف محنة مانشستر يونايتد عندما خطف هد الفوز في الدقيقة 87 عن طريق تشارلي أوستن.

وفي وقت سابق اليوم ، افتتح ليفربول منافسات المرحلة بفوز مثير على مضيفه نورويتش سيتي 5 / 4 ليرفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد نورويتش سيتي عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح روبرتو فيرمينو التسجيل لليفربول في الدقيقة 18 ثم تقدم نورويتش بهدفين أحرزهما ديوميرسي مبوكاتي وستيفن نايسميث في الدقيقتين 29 و41 .

وفي الشوط الثاني ، عزز نورويتش سيتي تقدمه بهدف أحرزه ويسلي هولاهان من ضربة جزاء في الدقيقة 54 لكن ليفربول انتفض ورد بثلاثة أهداف أحرزها جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر في الدقائق 55 و63 و75 .

وجاء الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة مثيرا ، حيث أدرك نورويتش سيتي التعادل 4 / 4 عن طريق سيباستيان باسونج لكن ليفربول خطف هدف الفوز 5 / 4 في اللحظات الأخيرة عن طريق أدم لالانا.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الرابع بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3 / 1 ، حيث رفع رصيده إلى 42 نقطة بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم كريستال بالاس بهدف في الدقيقة 30 سجله يان فيرتونخين لاعب توتنهام بالخطأ في مرمى فريقه.

وبعدها رد توتنهام بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها هاري كين وديلي آلي وناصر الشاذلي في الدقائق 63 و84 و90 .

وتغلب وتفورد على ضيفه نيوكاسل 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتقدم واتفورد بهدفين أحرزهما أوديون إيجالو وكريج كاثكرت في الدقيقتين 46 و58 ثم رد نيوكاسل بهدف وحيد أحرزه جمال لاسيليس في الدقيقة 71 .

بينما تعادل سندرلاند مع بورنموث 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر مقابل 25 نقطة لبورنموث في المركز الخامس عشر.

وتقدم بينيك أفوبي لبورنموث فى الدقيقة 13 ثم أدرك باتريك فان انهولت التعادل لسندرلاند في الدقيقة 45 .

كذلك تعادل ويست برومويتش ألبيون مع أستون فيلا سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 13 نقطة لأستون فيلا في المركز العشرين.