ميسي يهدي برشلونة نقاط ملقة

المصدر: برشلونة - د ب أ

أفلت برشلونة من مصيدة الأخطاء القاتلة لمدافعيه في الشوط الأول ونال هدية جديدة من مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ليتغلب على مضيفه ملقة 2 / 1 السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل برشلونة انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة وعزز موقعه في الصدارة برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد ملقة عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكانت المباراة اليوم أفضل استعداد ممكن لبرشلونة قبل مباراة الإياب المرتقبة مع أتلتيك بلباو يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية لكأس ملك أسبانيا ثم لقاء القمة المرتقب مع أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل على صدارة جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتعادل برشلونة مع مضيفه ملقه بهدف سجله منير الحدادي في الدقيقة الثانية مقابل هدف سجله الفنزويلي خوان بابلو (خوانبي) في الدقيقة 32 .

وفي الشوط الثاني ، سجل ميسي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 51 ليكون الهدف الحادي عشر له مع الفريق في الدوري هذا الموسم.

وعانى برشلونة كثيرا في غياب مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا للإصابة فيما قدم ملقة واحدة من أفضل مبارياته منذ فترة طويلة وأحرج ضيفه حامل اللقب كثيرا على مدار الشوطين وخاصة في الشوط الأول.

ولم يتأخر برشلونة في هز الشباك ولم تكد الدقيقة الأولى تمر حتى كشر برشلونة عن أنيابه حيث افتتح الحدادي التسجيل في المباراة بهدف رائع في الدقيقة الثانية.

وجاء الهدف اثر تمريرة بينية لعبها الأرجنتيني ليونيل ميسي ووصلت الكرة إلى لويس سواريز في الناحية اليمنى لينطلق بالكرة متوغلا داخل منطقة الجزاء بمحاذاة خط النهاية ثم مررها عرضية لتعبر الحارس بمحاذاة خط المرمى قبل أن يودعها الحدادي داخل المرمى قبل عودة الحارس.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي في الدقائق الأولى بحثا عن هدف الاطمئنان ولكن سرعان ما استعاد ملقة اتزانه وأصبح هو الأكثر هجوما وضغطا على مرمى برشلونة.

وكاد تشارلز دياز يسجل هدف التعادل اثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة التاسعة قابلها بتسديدة مباشرة ولكنه ارتطمت بدفاع برشلونة وخرجت لركنية.

وشكلت الركنية خطورة كبيرة ورفض الحكم الرضوخ لمطالب لاعبي ملقة باحتساب ضربة جزاء اثر لمسة يد على سيرخيو بوسكيتس.

ووصلت الكرة على رأس الكرواتي دوي كوب في الدقيقة العاشرة ولكنه حولها في يد التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة.

وتجددت الفرصة لملقة في الدقيقة 12 ووصلت الكرة على رأس دياز وهو على بعد خطوات من المرمى لكنه لعبها فوق العارضة مباشرة.

وسنحت لملقة أكثر من فرصة خطيرة في الدقائق التالية ولكن الحظ عاند الفريق وحرمه من تسجيل هدف التعادل.

وتراجع مستوى الأداء في الدقائق التالية وتبادل الفريقان الهجمات بوسط الملعب وإن ظل التفوق لملقة.

واستغل ملقة خطأ دفاعيا فادحا من البلجيكي توماس فيرمايلين قلب دفاع برشلونة في الدقيقة 25 وشن هجمة مرتدة سريعة كادت تسفر عن هدف التعادل ولكن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة فيما سقط دياز على الأرض بعد احتكاك ماسكيرانو فلم يتردد الحكم في إنذار دياز.

وتدخل ماسكيرانو مجددا في الدقيقة 28 وأنقذ الفريق من هدف مؤكد بعد خطأ قاتل من برافو الذي أهدى الكرة للاعبي ملقة على حدود منطقة الجزاء.

ودفع برشلونة ثمن الأخطاء القاتلة للدفاع وبرافو حيث اهتزت شباك الفريق بهدف التعادل في الدقيقة 32 عندما استغل دياز إحدى الهفوات الدفاعية لبرشلونة وخطف الكرة ومررها سريعا إلى زميله خوان بابلو انور (خوانبي) الذي هيأها لنفسه وسددها من حدود منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.

واستيقظ برشلونة من غفوته بعد الهدف وعاد لمحاولاته الهجومية لكنه افتقد القدرة على تشكيل خطورة حقيقية حيث عانى الفريق كثيرا في غياب نيمار دا سيلفا.

ورد ملقة بهجمة سريعة في الدقيقة 41 أنهاها دوي كوب بتسديدة قوية ولكن في يد برافو.

وشهدت الدقيقة 44 هجمة سريعة خطيرة لبرشلونة سدد منها الحدادي الكرة زاحفة من داخل المنطقة ولكن الحارس الكاميروني إدريس كارلوس كاميني تصدى لها ببراعة وارتدت الكرة إلى ميسي المتحفز على بعد خطوات من المرمى ليسددها مجددا ولكن الأرض انشقت عن ميجيل توريس الذي أبعد الكرة ولم يستطع سواريز متابعتها مباشرة.

ونال فيرمايلين إنذارا في الدقيقة 44 للخشونة مع ميجيل توريس في وسط الملعب قبل انتهاء الشوط بالتعادل 1 / 1 رغم التفوق الواضح لملقة في هذا الشوط.

ومع بداية الشوط الثاني ، دفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة باللاعب الفرنسي جيريمي ماتيو في الدفاع بدلا من فيرمايلين.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني بمحاولات هجومية متتالية بحثا عن هدف التقدم ولكنه اصطدم بالدفاع المنظم والمتكتل من أصحاب الأرض.

وسدد ميسي ضربة حرة من خارج المنطقة في الدقيقة 50 ولكنها ارتدت من الحائط البشري الدفاعي لتجد البرازيلي أدريانو كوريا الذي سددها مجددا ولكن خارج المرمى.

وفي الدقيقة التالية ، لعب أدريانو الكرة عرضية من الناحية اليسرى لتصل أمام المرمى حيث خطفها ميسي بتسديدة رائعة من بين مدافعي ملقة لتسكن الكرة المرمى على يمين الحارس.

وعاد ملقة لمحاولاته الهجومية بحثا عن هدف التعادل وشكل خطورة فائقة على دفاع برشلونة وأنقذ الحارس برافو فريقه من فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة 55 .

ودفع إنريكي بلاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 56 بدلا من الحدادي لتنشيط أداء الفريق.

ووسط محاولات ملقة لتسجيل هدف التعادل ، مرر ميسي كرة طولية وصلت إلى سواريز خلف دفاع ملقة ولكنه فشل في تسديدها بالشكل المناسب لتذهب الكرة في يد الحارس.

وتوالت المحاولات الهجومية من الفريقين في الدقائق التالية دون أن تسفر عن شيء.

وتوقفت المباراة قليلا لإصابة إجناسيو كاماتشو بجرح في الرأس حيث خرج للعلاج وعاد للملعب بعد وضع ضمادة حول الرأس.

وفي المقابل ، دفع إنريكي بلعبه سيرجي روبرتو بدلا من أدريانو في الدقيقة 72 للإصابة.

ورغم التفوق النسبي لملقة في السيطرة على مجريات اللعب ، شكلت مرتدات برشلونة خطورة فائقة ولكن الحظ عاند ميسي في أكثر من كرة.

ولعب الباراجوياني روكي سانتا كروز في الدقيقة 80 بدلا من دوي كوب لتنشيط هجوم ملقة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات من الفريقين لهز الشباك دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز برشلونة.