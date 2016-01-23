يد الأخضر تطير إلى مونديال فرنسا

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في فرنسا العام المقبل بعد أن ضمن صعوده للدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية الـ17 لكرة اليد والمؤهلة لكأس العالم والمقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء تأهل الأخضر قبل مواجهته الأخيرة اليوم أمام المنتخب البحريني لحساب المجموعة الثانية بعد خسارة المنتخب الإماراتي من نظيره الإيراني 34 ـ 32 , في الجولة الأخيرة ليتجمد رصيد الإمارات عند 5 نقاط , مقابل 7 للمنتخب السعودي الذي ضمن أحد المركزين الأول والثاني في المجموعة والمؤهلين لنصف النهائي وكأس العالم .

