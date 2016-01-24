أهلي جدة يعلن توقيع ماركينيو رسمياً

أعلنت إدارة أهلي جدة عن توقيعها مع البرازيلي ماركينيو، قادما من صفوف أودينيزي الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، فيما تم توقيع العقد بعد إجراء الكشوفات الطبية اللازمة في مدينة دبي مساء السبت.

وأشار الحساب الأخضر إلى أن توقيع العقد الرسمي جاء بحضور مدير الإحتراف أحمد بامعوضه، وعضو مجلس الإدارة تركي الهيج ومنسق خدمات الفريق عقيل الرشودي.

ويعتبر ماركينيو أحد أبرز اللاعبين في صفوف اتحاد جدة سابقا، حيث لعب مع الفريق الأصفر 26 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 6، خلال أكثر من ألفين دقيقة.

واستغنى النادي الجداوي عن خدمات لاعبه السويدي نبيل بهوي، وأحضر بدلا عنه البرازيلي الذي سيكمل الطاقم الأجنبي بصحبة محمد عبد الشافي وعمر السومة واليوناني فيتفا.