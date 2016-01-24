الزويهري: توقيع هوساوي وباخشوين مسألة وقت

أكد مساعد الزويهري، رئيس أهلي جدة، على اتفاق ناديه الأخضر مع ثنائي الفريق الأول أسامة هوساوي وزميله وليد باخشوين، معتبرا في الوقت ذاته، أن إمضاء اللاعبين على عقديهما الجديدين مع النادي الجداوي مسألة وقت، وسيعلن حينها عن كافة التفاصيل.

وقال الزويهري في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "أحب أن أطمئن جماهير الأهلي ومحبيه، على اتفاقنا مع اللاعبين أسامة هوساوي وزميله وليد باخشوين، على كافة بنود وتفاصيل عقديهما الجديدين، اللذين يربطانهما مع النادي الأهلي لثلاثة مواسم مقبلة".

وتابع الرئيس الجداوي: "اللاعبان يقدمان مستويات رائعة مع الفريق، ويعتبران من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري كريستيان غروس، ومن الصعب جدا التفريط بهما، إضافة لرغبة كلا اللاعبين في الاستمرار ضمن صفوف الفريق لسنوات مقبلة".

وعن تحديد الإدارة الخضراء التجديد مع الثنائي لثلاثة مواسم، زاد: "سياسة النادي الأهلي حاليا، تحتم عدم التوقيع مع لاعبين بعقود مرتفعة جدا لمدة تزيد عن ثلاثة مواسم، لكن أود القول إنه من يرغب الأهلي في استمراره من اللاعبين، ويرغب هو كذلك في الاستمرار فلن يغادر أسوار نادينا".

وبدأ ابن مكة المكرمة علاقته مع النادي الأخضر، إبان رعايته للألعاب المختلفة، ومن ثم توقيع عقد شراكة مع النادي، قبل أن يعلن النادي الغربي تولي الزويهري منصب الرئاسة، بطلب من الأمير خالد بن عبدالله، وذلك بحسب ما أعلنه الرئيس الشاب خلال وقت سابق.

