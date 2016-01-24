أنصحك عزيزي القارئ ونفسي بالابتعاد عن متابعة منتخبات كرة القدم السعودية، فلقد نالت منا وجرعتنا الأمرين على مدى سنوات طوال، ولا أقول منذ تولي أحمد عيد مهام رئاسة اتحاد الكرة وإنما النكسة بدأت بعد وفاة الأمير فيصل بن فهد ـ رحمه الله.

ومن الواضح أن رحلة الإخفاقات ستطول في ظل ما قدمه الأولمبي قبل أيام، لذا من الممكن الاستعاضة عن متابعة كرة القدم والتوجه إلى كرة اليد أو بالبلدي (ديروها يد)، فهذه اللعبة تحقق لنا إنجازات تستحق الثناء والتقدير، فها هي تتأهل للمرة الثامنة إلى نهائيات كأس العالم والتي ستقام في فرنسا عام 2017 وهي التي لا تحظى بالكثير من الدعم المادي والمعنوي فلها بعض الوفاء أيها الرياضيون.

*نقلا عن الرياضية السعودية