لسنا مغفلين يا أحمد عيد

أنا حزين.. بهذه العبارة وصف أحمد عيد مشاعره بعد خسارة المنتخب السعودي أمام القطري في نهائي "كأس خليج 22" بالعاصمة الرياض أواخر 2014. فيما كرر عيد نفس المشهد ليل الجمعة حينما وصف خروج الأخضر الأولمبي بـ"المر" من بطولة آسيا وخسارته فرصة التأهل نحو الأولمبياد، وإن كنا لا نعرف هل يعتبرنا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مغفلين أم أن قدراته الإدارية تفوق قدراتنا العقلية؟.

حاول السعوديون إقناع أحمد عيد بضرورة تغيير المدرب الإسباني لوبيز كارو، قبل وصول الأشقاء الخليجيين إلى الرياض، فعل ذلك المشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورجال الإعلام عبر وسائلهم ومنصاتهم المتنوعة، وأمام الضغط الرهيب ابتسم عيد ورفض ذلك بقوله: "الاستقرار الفني مهم". والنتيجة كانت خسارة كأس الخليج مع إقالة كارو الذي خلفه أولاريو كوزمين. يومها لم يكن الوقت كافياً بالنسبة للخبير الروماني فخسر معركة الأمم الآسيوية في أستراليا، وغادر الفريق الأخضر من الدور الأول كما فعل في نسخة 2011.

لقد وافق أحمد عيد على طلب الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب الأول، الذي كان لحوحا من أجل ضمّ الفريق الأولمبي تحت إدارته الفنية، ووافق عيد كذلك على على منح الهولندي الآخر آدري كوستر صلاحية تدريب المنتخب الأولمبي في منافسات الدوحة. وهو ما جعل المدرب السعودي بندر الجعيثن يسأل قبل 10 أيام من البطولة الأخيرة: "ماذا يفعل هذا الأشقر في معسكري؟". ورغم كل ذلك، فقد أنكر عيد ما سبق في مقابلة تلفزيونية بقوله: "مدرب المنتخب الأولمبي هو بندر الجعيثن، وسوف نرى تقاريره الفنية ونعلنها عبر مؤتمر صحفي". ولكن الجعيثن أوضح في نفس المقابلة؛ أن الرئيس عيد كان حاضرا للتدريبات اليومية في العاصمة القطرية وكان يشاهد المدرب الحقيقي كوستر أمامه يوجه اللاعبين.. والسؤال هنا: لماذا أراد عيد إخفاء الحقيقة المرّة؟

إن المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي في كأس آسيا تحت 23 عاماً، يقودها مدربون وطنيون باستثناء قطر التي يدربها الإسباني فيليكس سانشيز، فمنتخب اليابان يقوده ماكوتو تيغوراموري، والعراقيون يعتمدون على مدربهم عبد الغني شهد، أما الشمشون الكوري فهو تحت سيطرة شين تاي يونغ. ويا ليت المسؤول الكروي الأول في البلاد، اتعظ بتجربة خليل الزياني الذي استطاع الأخضر معه من الوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 1984.

يقول أحمد عيد: "خسرنا في 2002 –يقصد كأس العالم-، وقمنا بعمل دراسات ولم تطبق، وخسرنا بعد هذا وقمنا أيضاً بعمل دراسات أخرى ولم تطبق". مؤكدا أن "المنتخب السعودي يحتاج وقفة ليس فقط من الاتحاد السعودي بل من جميع الجهات". انتهى كلامه، ولم أفهم كيف يريدنا عيد أن نقف معه؟، هل نقف من على الكرسي أم نمنحه أصواتنا حينما تجرى عملية انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل.

أحمد عيد شخص ذكي، يعمل في اتحاد الكرة منذ 20 عاما، قليل الكلام، زهيد الابتسامة، تظهر علامات الطيبة عليه، ولكن أفعاله لا تدل على ذلك بدليل حادثة ترشحه لـ"المجلس التنفيذي الآسيوي"، مخالفاً رغبات من فوقه ومن حوله، وتجاهله المستمر لـ(الجمعية العمومية) على مدار ثلاث سنوات. وقبل أن ينزع الرجل الأسمر صورته من على الحائط مغادرا مكتبه الوثير نهاية هذا العام، لن ينسى السعوديون كيف ساهم صاحب الـ67 عاما في خسائر الأخضر ضمن ثلاث مناسبات، وكيف مشى نفس الرجل في تلك الجنائز.

*خاص بالعربية.نت - رياضة