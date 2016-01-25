أندية الدرجة الأولى ومفاجآت الكأس!!‏

جاءت نتائج مباريات «كأس خادم الحرمين الشريفين» في دور الـ 32 غير متوقعة ومفاجئة في نظر الكثيرين لدرجة ان البعض غير مصدق ما يحصل ويسأل عن الأسباب.

¿ في كل دول العالم في مباريات الكؤوس ذات النفس القصير نجد ان هناك تقلبات غريبة ومفاجآت بالنتائج وهذا الأمر لا أعتقد سوف ينتهي في موسم «ما» لأسباب كثيرة ومتعددة.

¿ هذا الموسم تحديدا «ميدلزبره» الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية يخرج مانشستر يونايتد من كأس رابطة المحترفين الانجليزية و «سبيزيا كالتشيو» بالدرجة الثانية يخرج روما من كأس ايطاليا.

¿ ما يحصل في كأس خادم الحرمين قد يكون في نظر البعض مفاجأة عندما يشاهد فريقا في دوري الدرجة الأولى يفوز على فريق في دوري جميل ويخرجه من الكأس رغم انه يملك امكانيات أعلى ولاعبين أجانب محترفين أكثر.

¿ من وجهة نظري أن فرق «الوسط والمؤخرة» في دوري جميل لا تقل كمستويات عن فرق دوري الدرجة الأولى لأن لاعبي دوري جميل بحثوا عن الأموال ونسوا تطوير أنفسهم وهذا ما جعل الفروقات متقاربة بينهم وبين لاعبي الدرجة الأولى.

¿ أتفق مع من يقول ان لاعبي الدرجة الأولى في هذه المسابقة يلعبون بدون ضغوطات ولهذا يقدمون أنفسهم بشكل مختلف جدا وعندما يلعبون في دوري الأولى تعود الضغوطات ويرجعون لمستوياتهم السابقة المتقلبة.

¿ صحيح ان هناك لاعبين في أندية الدرجة الأولى يشعرون بشيء مختلف عندما يلعبون مع أندية دوري جميل فتجدهم يحاولون تقديم أنفسهم ويبرزون قدراتهم عل وعسى يحصلون على عرض أفضل وينتقلون لأنهم يشعرون انها مباراة قد لاتتكرر كثيرا في حياتهم الرياضية.

¿ لاعب الدرجة الأولى في هذه المباريات يشعر انه سيلعب مباراة حقيقية من حيث اعداد الجماهير والنقل التلفزيوني والتركيز الإعلامي قبل وأثناء وبعد المباراة ولهذا لا غرابة عندما تجد مستواه مغايرا جدا.

¿ وفي الجانب الآخر هناك الكثير من اللاعبين في دوري جميل يلعبون بتعال وأداء باهت جدا عندما يقابلون فرق دوري الأولى لإحساسهم انهم لاعبين كبار وان امكانياتهم اكبر من هؤلاء ومن ثم يجدوا متاعب كبيرة للفوز أو يخسرون.

¿ ولهذا أصبحت الأمور عكسية في دوري خادم الحرمين الشريفين فتجد مدربي أندية دوري جميل هي من تخشى وتهاب فرق دوري الأولى لأنهم يعرفون نوعيات وعقليات لاعبيهم.

¿وبالمقابل تأتي توجيهات أغلب مدربي اندية الدرجة الأولى للاعبيهم عندما يقابلون فرقا بدوري جميل: ان التركيز الأهم على الدوري وان هذه المباراة لا تعني لنا الكثير وانها للمتعة ولن نعاتبكم لو قدمتم كل ما لديكم وخسرتم ولهذا هم يبدعون.

أخيرا..

لا تستغربوا من فوز فرق الدرجة الأولى على فرق دوري جميل في كأس خادم الحرمين فما قلته في البداية اختم به «مستويات فرق الدرجة الأولى مقاربة لأندية الوسط والمؤخرة في دوري جميل».

*نقلا عن اليوم السعودية