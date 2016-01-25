عناد لا يليق بالأهلي!

ما رافق مجلس إدارة الأهلي المصري الذي يترأسه المهندس محمود طاهر، من عناد وتمسك بالبقاء، رغم ما رافق المرحلة الأخيرة من قرار للمحكمة يقضي بحل المجلس، لا يمكن أن يشار على أنه الهوية والقيمة الطبيعية، لأعرق الأندية العربية، وصاحب المبادرات والثقل الاداري الكبير، ومن غير المعقول، أن يسعى طاهر لفرض نفسه بقوة الخوف من «العقوبات الدولية» وهو في الأساس لا ينال من الثقة والمساندة الجماهيرية، ما يمكن أن يضعه في خانه مناسبة من الهدوء والاستقرار والقرار الناجح السليم.!

في تاريخ النادي القديم والجديد، لم يحدث أن يتعرض النادي لمثل ما يتعرض له الآن، ليس على مستوى التدخل القضائي وفقط، بل وحتى ما يخص الانتقادات والعمل «التعسفي» الذي يقوم به المجلس، وهي مؤشرات ليس أكثر على حالة من «اللاتقبل» تعاني منها هذه المجموعة، بسبب قرارات غير دقيقة، ولها من المؤشرات والدلالات ما يكفي حتى يشعر المجلس نفسه بالحرج، ويبادر الى تغليب مصلحة النادي العامة، على أي من الاتجاهات الشخصية.!

ربما تكون من المناسبات القليلة التي يتعمد فيها المدرب، لي الذراع والرحيل عن النادي، مثلما كان تصرف البرتغالي جوزيه بيسيرو، لكنه الواقع الذي ليس له تأكيد أكثر من القرار السابق الخاطئ، عندما وضع المجلس سمعة النادي مرهونه، بعشوائية، وغطرسة مدرب برتغالي، اعتاد على اللحظات الغريبة والمفاجأة في مسيرته، ومن تابع البرتغالي في مراحل، لم يتفاجأ أن يصل به الحال الى انتقاد النادي، وتقديم التقرير السري، الذي حاول من خلاله تغطية عيوبه، واتجاهاته غير الدقيقة.!

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون القرار الأخير للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحل المجلس وإعادة تعيينه لمدة عام قادم، ممهدا، لأكثر من صراعات واحتقانات جديدة، ومن الصعب أن تتابع تلك الحالة من الخلافات والصراعات التي أصبحت صورة مستمرة لاجتماعات المجلس الحالي، وتقول، إن مرحلة العام يمكن أن تسفر عن الجديد، ذلك أن الواقع الذي فرض نفسه في أكثر من حدث ومناسبة، وبسبب خلل إداري واضح وصريح، ليس من السهل أن يتغير، مالم يحدث الاستبدال الكامل والجذري، لكل من أراد الاساءة لتاريخ النادي، والاطاحة أيضا بأسماء سابقة، وتجاهل، القادرين على تقديم الجديد، ليس مجرد اسماء، ومناصب، لم تظهر ما يمكن الاشارة اليه، أكثر من صورة سوداء، لا يمكن أن تليق بقمصان ذهبية وصورة ناصعة الاحمرار.!

*نقلا عن الأيام البحرينية