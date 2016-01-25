في الإنجاز والإخفاق … لا تشخصن

في المدرجات السعودية وقبلها في الوسائل الإعلامية المهتمة بالرياضة المحلية ممارسة فعلية لإنصاف من يستحق، والاحتفاء به، خصوصاً إذا كان هذا الإنصاف أو الاحتفاء مرتبط بمنجز حقيقي.

البارحة نجح المنتخب السعودي الأول لكر اليد في تصدير الفرحة ولو كانت بشكل خجول بعد ضمان تأهله لمونديال العالم في فرنسا 2017.

الاتحاد السعودي لكرة اليد يرأسه تركي الخليوي، وهو لاعب كرة يد سابق، وأعتقد أن هذه فلسفة فاعلة في الاتحادات الرياضية بشكل عام خصوصاً إذا وقع الاختيار على اسم كبير يملك التاريخ والفكر والرؤية والرغبة في تحقيق النجاحات الوطنية، بعيداً عن نجاحاته الشخصية التي لا تعود بالنفع على رياضة وطن.

المفارقة العجيبة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرأسه لاعب سابق أيضاً لكن المنجزات مختلفة هنا وهناك.

بمعنى أن رئاسة أي لاعب سابق لاتحاد رياضي لا تعني بالضرورة النجاح، وليس الفشل أيضاً، والشواهد كثيرة للأسف.

أعتقد أن المرحلة تستوجب إعادة تقييم عمل اللجان، ومنحها الموازنات المالية من قبل اللجنة الأولمبية بناء على عملها، ونتائجها، ومنجزاتها.

إذ ليس من المنطق أن ميزانية اتحاد كرة القدم –حتى وإن كان يرعى اللعبة الشعبية الأولى في البلد- الخالية من المنجزات الكبرى تفوق بأضعاف مضاعفة ميزانية اتحاد كرة اليد الذي سيتواجد في المونديال المقبل للمرة الثامنة.

وعلى ذكر المرة الثامنة أرى أن الفترة التي تسبق المونديال كافية جداً لضمان إعداد مختلف وحقيقي يسمح بمشاركة تاريخية في النسخة المقبلة بدلاً من الخروج المتكرر من الأدوار الأولى في النسخ الماضية.

أخيراً الإعلام والجمهور يقفان إلى جوارك ويدعمانك إذا كنت مُنجز، وتحقّق البطولات، لكنهما في المقابل سيقفان في وجهك، وسيكثران عليك من النقد إذا بقيت مكانك فيما يتقدم منافسوك.

المهم أن تثق أن النقد ليس شخصياً، وكذلك الإنصاف ليس لسواد عينيك.

*نقلا عن عين اليوم السعودية