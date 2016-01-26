أديبايور إلى كريستال بالاس حتى نهاية الموسم

اعلن نادي كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الانكليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء ان المهاجم التوغولي ايمانويل اديبور غير المرتبط بأي نادي منذ انتهاء عقده مع توتنهام في ايلول/سبتمبر الماضي سيدافع عن الوانه فريقه حتى نهاية الموسم.



وكان اديبور (31 عاما) بدأ اللعب في انكلترا موسم 2005-2006 عندما انضم الى ارسنال قادما من موناكو الفرنسي، وفي 2009 انتقل الى مانشستر سيتي لقاء 33 مليون يورو قبل ان يعيره الى ريال مدريد الاسباني ثم الى توتنهام.



ولم يكشف كريستال بالاس عن اي تفاصيل مالية لعملية انتقال اديبايور الذي سجل 18 هدفا في 59 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه اليه بصورة نهائية عام 2012 حيث كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 400 الف يورو بحسب وسائل الاعلام.