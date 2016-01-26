الهلال يبحث عن الصدارة عبر نقاط الوحدة

تعود عجلة دوري جميل السعودي للمحترفين للدوران من جديد بعد توقف استمر لمدة شهر بسبب مشاركة الأخضر الأولمبي في نهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد ريو التي ستقام الصيف المقبل بمواجهتين إذ يسعى الهلال للانفراد مؤقتاً بالصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة، ويبحث النصر عن بداية قوية حينما يواجه هجر بالأحساء في افتتاح القسم الثاني من المسابقة.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الهلال للانفراد بالصدارة مؤقتاً حينما يواجه الوحدة.

وفضل إدارة الهلال ومدربه اليوناني دونيس عدم تدعيم الفريق بأي عنصر محلي والابقاء على الرباعي الأجنبي الثلاثي البرازيلي ديغاو وكارلوس ادوادو والمهاجم ايلتون ألميدا اللذان ساهما في وصول الفريق الى نهائي كأس ولي العهد والذي سيلعب أزرق العاصمة أمام الاهلي منتصف فبراير المقبل.

ويأمل دونيس في أن يتجاوز لاعبوه المستوى الهزيل الذين قدموه في مواجهتهم أمام النهضة "درجة أولى" الاسبوع الماضي في كأس الملك حينما كان الفريق قريباً من الخروج مبكراً من البطولة بعدما تمكن من قلب النتيجة في الدقائق السبع الأخيرة.

وفي المقابل يبحث الوحدة عن نتيجة ايجابية تبعد الفريق عن الصراع على شبح الهبوط إذ يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث النصر عن بداية قوية تعيد للفريق توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الجريح هجر.

وقدم النصر مستويات سيئة في القسم الأول من دوري جميل إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة وبفارق 15 نقطة عن المتصدرين الهلال والأهلي لتتضاءل آماله في المحافظة على اللقب الذي حققه في الموسمين الماضيين.

وأعاد النصر بقيادة مدربه الايطالي كانافارو لاعبه البرازيلي ماركينيوس ليكون بديلاً للمغربي يونس مختار الذي لم يقدم أي مستويات جيدة خلال القسم الأول.

وتنفس كانافارو الصعداء بعد ان اكتمل عقد الفريق بعودة المصابين عوض خميس وابراهيم غالب اللذان شاركا في لقاء الدرعية في كأس الملك والذي كسبه الاصفر 7-صفر إلا أنه سيفقد صانع ألعابه أحمد الفريدي الذي أجرى عملية جراحية طارئة في الظهر ستغيبه عن الفريق قرابة الشهر.

وفي المقابل يأمل هجر في تقديم صورة مغايرة عن ماقدمه الفريق في القسم الأول بعد أن فشل في تحقيق أي فوز ليتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات وبفارق خمس نقاط عن نجران.

