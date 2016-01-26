مؤتمر "المنتخبات": الأسئلة ممنوعة..وكوستر ينتقد المعسكر

عقدت اللجنة الفنية للمنتخبات السعودية بالاتحاد السعودي لكرة القدم مؤتمراً صحفياً للحديث عما تم عمله للمنتخبات السعودية خلال الأشهر الماضية، وذلك على خلفية خروج المنتخب الأولمبي من التصفيات النهائية لبطولة أمم آسيا في قطر قبل أيام وخسارة فرصة التأهل نحو أولمبياد ريو دي جانيرو.

وتواجد ثمانية أعضاء من الجهاز الفني في منصة المؤتمر كأكبر عدد للمؤتمرات الصحفية، فيما استمر المؤتمر لمدة ساعتين كاملتين، ذكر خلالها المتحدثون أن ما قيمته 11 مليون ريال صرفها اتحاد القدم على المنتخب الأولمبي خلال عام 2015.

من جانبه تحدث رئيس اللجنة الفنية فان وينكل عن اختيار المدربين في المنتخب الأولمبي، رافضا الإجابة عن أسئلة الصحفيين، فيما استغرب مدرب الأولمبي آدري كوستر الأسئلة التي أشارت إلى عدم معرفته بأسماء اللاعبين، بينما وصل المدرب بندر الجعيثن متأخرا ومؤكدا أنه نجح مع المنتخب قبل حضور كوستر، قبل أن ينتقد معسكر الدمام الذي أقامه المدرب الأول.