اليابان تهزم العراق في الوقت القاتل

المصدر: الدوحة - د ب أ

اقتنص المنتخب الياباني فوزا قاتلا من نظيره العراقي 2 / 1 اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما المقامة في الدوحة.

وبادر المنتخب الياباني بالتسجيل عن طريق يويا كوبي في الدقيقة 26 ثم تعادل سعد ناطق للمنتخب العراقي في الدقيقة .43

ولكن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف ريكي هاراكاوا هدف الفوز القاتل للساموراي الياباني عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويلتقي المنتخب الياباني في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين قطر وكوريا الجنوبية.

وتأهل المنتخب الياباني رسميا إلى أولمبياد ريو دي جانيرو التي تقام في آب/أغسطس المقبل.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة إلى الأولمبياد مما يعني أن الفائز من مباراة قطر وكوريا الجنوبية سيلحق باليابان في ريو دي جانيرو كما سيرافقهما الفائز في مباراة تحديد المركز الثالث والتي ستجمع المنتخب العراقي مع الفريق الخاسر من مباراة كوريا وقطر.

وبدأت المباراة بشكل سريع ولكن أول فرصة حقيقية جاءت بعد مرور ربع ساعة بعدما أطلق العراقي مهدي كامل تسديدة صاروخية مرت مباشرة بجوار القائم الأيسر للحارس الياباني ماساتوشي كوشيبيكي.

وعلى عكس سير اللعب تقدم المنتخب الياباني بهدف عن طريق يويا كوبي في الدقيقة 26 بعدما اقتنص موساشي سوزوكي الكرة في منتصف الملعب وشق طريقه بكل سرعة صوب المرمى قبل أن يمرر كرة ذهبية إلى كوبي الذي سدد بقدمه اليمنى من الوضع زاحفا في شباك الحارس العراقي فهد طالب رحيم.

وأهدر سوزوكي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني للساموراي الياباني في الدقيقة 29 بعدما وصلت له الكرة على خط منطقة الجزاء دون ادنى رقابة لكنه سدد بجوار القائم.

وكاد امجد حسين أن يدرك التعادل لاسود الرافدين في الدقيقة 35 عبر تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة علت العارضة بقليل.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ادرك المنتخب العراقي التعادل برأسية سعد ناطق بعدما تصدى الحارس والدفاع لمحاولتين من اسود الرافدين لكن ناطق نجح في النهاية في الوضع الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

وواصل المنتخب العراقي هجومه مع بداية الشوط الثاني وكاد امجد عطوان كاظم أن يحرز الهدف الثاني عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس الياباني حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وسيطر منتخب اسود الرافدين بشكل كامل على مجريات اللعب في أول ربع ساعة من الشوط الثاني لكن مهاجمو الفريق افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة مما حال دون تمكن الفريق من تسجيل الهدف الثاني.

وهدأ إيقاع اللعب بعض الشيء بمرور الوقت دون أي خطورة حقيقية على المرميين ولكن الأفضلية ظلت من نصيب المنتخب العراقي من حيث درجة الاستحواذ.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة بعض الفرص لصالح المنتخب الياباني لكنه لم ينجح في استغلالها.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خطف ريكي هاراكاوا هدف الفوز القاتل عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك ليصعد ببلاده إلى الاولمبياد.