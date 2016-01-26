رسالة إلى رئيس الاتحاد

• للوهلة الأولى وأنا أطالع البرامج التلفزيونية والصحف الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، تخيلت أننا وصلنا إلى تاريخ موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم!!.

• للأسف، نحن كعادتنا في الوسط الرياضي نتحدث دون عناء أن نكلف أنفسنا معرفة المعلومة الصحيحة، علماً بأن التفاصيل واضحة، خصوصاً لو عدنا إلى لائحة النظام الأساسي، والتي تشير إلى أن الجمعية العمومية العادية تنعقد كل سنة وبحد أقصى خلال 3 شهور من نهاية الموسم الرياضي، بينما الجمعية العمومية غير العادية تنعقد خلال أي وقت، ولكن وفق عدة ضوابط، أهمها تقديم الأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية العمومية طلباً خطياً لمجلس الإدارة يتضمن بنود الأعمال، بحيث يتم عقدها خلال 3 شهور من تاريخ استلام الطلب.

• وباعتبار أن كلتا الحالتين بعيدتان تماماً عن المشهد الحالي، يبدو أن الجدل الاعلامي المثار حالياً مجرد اجتهاد جانبه الصواب، وليس هذا فقط، ربما الشيء الغريب أيضاً قيام البعض بتمرير بعض الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس القادم وعضوية المجلس، علماً بأن شروط أعضاء الجمعية لا تنطبق عليهم!!.

• وللإيضاح أكثر، الجمعية العمومية القادمة للاتحاد ستتكون من 47 عضوا: 14 يمثلون أندية الدرجة الممتازة، و10 يمثلون الدرجة الأولى، و9 يمثلون الدرجة الثانية، و8 يمثلون الدرجة الثالثة، "يراعى في ذلك اختيار الأندية أصحاب المراكز الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية، علماً بأن ممثلي هذه الأندية يجب أن يكونوا أعضاء مجالس إدارة في أنديتهم"، وعضو واحد من رابطة دوري المحترفين و5 أعضاء من اللجنة الأولمبية السعودية.

• ولعل هذه الضوابط الدقيقة بخصوص الانتخابات القادمة هي نقطة تحول رئيسية تتطلب من الجميع أن يضع مصلحة الوطن قبل كل شيء عند اختيار الرئيس القادم وأعضاء مجلس الإدارة، خصوصاً إذا ما علمنا أن ضوابط الاختيار لعضوية المجلس: الرئيس والنائب و5 أعضاء سيكونون من خلال الجمعية العمومية، و4 أعضاء من المدراء التنفيذين المتخصصين يتم اختيارهم بمعرفة الرئيس وتوافق الجمعية عليهم.

• كلمة أخيرة، رسالة إلى الرئيس والأعضاء: "مجلس الاتحاد هو الأسرة الحقيقية لكرة القدم والمعني بكل أمورها من ناحية التشريع والرقابة والمحاسبة لكل الأندية ومنسوبيها على حد سواء، لذا لابد أن تبذلوا العناية المهنية الكافية، وطننا أسمى وأكبر منا جميعا، وهو من المسلمات والثوابت الأساسية".

*نقلاً عن اليوم السعودية