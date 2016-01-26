فهد بن خالد يشتري نادي سيدان الفرنسي

استحوذ الأمير فهد بن خالد بن فيصل، على أسهم نادي سيدان الفرنسي الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة، وتم تقديم المالك الجديد خلال مؤتمر صحفي برفقة رئيس النادي يؤكدان من خلاله الخطوات التي سيتخذها الأمير للنهوض بالفريق وإعادته مجددا للأضواء.



ووفقا لصحيفة لوبارزيان الفرنسية، فإن الأمير قرر استثمار مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو في المدينة التي تتواجد شمال شرق فرنسا بالحدود مع بلجيكا، فيما ظهر الأمير فهد بن فيصل في صورة مع جيل دوبوا رئيس نادي سيدان في ملعب لويس يوم السبت الفائت وهما يرفعان قميص النادي.



من جهته أشار فهد بن خالد، إلى رغبته بقوة في انتشال نادي سيدان من كبوته وتحويله إلى ناد مهم بالدوري الفرنسي ضمن الدرجة الأولى الذي يستثمر به القطريون في نادي باريس سان جرمان بطل المسابقة هناك.



