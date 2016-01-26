كانافارو: على النصراويين مضاعفة الجهود

أكد فابيو كانافارو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أن فريقه استفاد من فترة التوقف ومن أولى مباريات الفريق في مسابقة الكأس أمام الدرعية في خلق مزيد من الانسجام بين لاعبي الفريق.

وقال :"أنتظر من الفريق العطاء الجيد في الفترة القادمة بداية من مباراة هجر والتي سنفقد فيها لاعبين بسبب الإيقاف".

وأضاف: "شاهدت مباريات لهجر فدائما أحرص على مشاهدة من ثلاث لخمس مباريات مسجله للفريق الذي سنواجهه".

وتابع: "فريق هجر جدير بالاحترام فهو يلعب بقتالية طوال المباراة ويعطي كل ما لديه وأحترم أي فريق نقابله ولكني واثق بقدرة فريقي على تحقيق الفوز".

وعن عودة ماركينيوس للفريق، قال: "إنه لاعب جيد يملك مهارات عالية وإمكانياته الفنية كبيرة وبلا شك هو إضافة جيدة للفريق ونتطلع للاستفادة منه لكنه يحتاج لبعض الوقت لتجهيزه".

وعن رؤيته لما تبقى من منافسات في الموسم، قال: "تحدثت مع اللاعبين وبينت لهم كامل إحصائية الدور الأول من منافسات الدوري وقلت لهم إن الفوز في أربع مباريات فقط ليس جيدا وأعرف أنكم لستم راضين عما قدمتموه خلاله لاسيما وأنه يفترض أن نكون من الفرق الأوائل".