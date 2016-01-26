سرنا تحدي البرازيل، وانتهى الحلم الأولمبي عند محطة الدور ربع النهائي، ولكننا في المقابل خرجنا بمكاسب عدة ومواهب رائعة يجب الحفاظ عليها، لأنها تمثل دعامة أساسية للمنتخب الأول في المستقبل القريب، من دون أن نغض النظر عن الأسباب والمسببات التي قادت الأبيض الأولمبي إلى تلك النهاية، فالخروج من البطولة الآسيوية على ذلك النحو كانت له أسببابه، بدءاً من الإعداد غير المناسب مروراً بحالة اللا مبالاة التي تم التعامل عبرها مع البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، إلى جانب عدم الانسجام وقلة الخبرة وغياب المهاجم الهداف انتهاء بسوء الطالع والحظ اللذين وقفا أمام الأبيض، قبل ذلك كله يجب أن نعترف جميعاً بأننا لم نقدم لهذا المنتخب الشيء الذي يدفعنا لمطالبته بانتزاع بطاقة الأولمبياد، وهذه حقيقة.

المقارنة بين هذا الجيل من اللاعبين والجيل السابق الذي سجل اسم الإمارات في أولمبياد لندن 2012، مقارنة ظالمة وتفتقد العدالة فشتان الفارق ما بين الجيلين، وما توافر للجيل السابق لا يقارن بالنذر القليل الذي تحصل عليه الجيل الحالي، ومع ذلك فقد كان بالإمكان أن يكرر أبناء عبدالله مسفر ما حققه أبناء مهدي علي بقليل من الحظ، لذا يجب أن نستفيد من التجربة، وأن نحافظ على هذا الجيل الذي سيكون دعامة للكرة الإماراتية مستقبلاً.

كلمة أخيرة

المقارنة بين الجيل الحالي وجيل استثنائي وفرّت له كل عوامل التميز والنجاح تعتبر ظالمة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية