الحكم الهويش: نحن ضحية لمستويات الأندية

شدد الحكم السعودي محمد الهويش، على ضرورة تحلي العامل في مجال التحكيم بالصبر والتحمل، فيما أكد أن الحكم ضحية مستويات يقدمها الفريق الذي يخسر غالباً، وشدد على الأخطاء تحضر من الأجنبي كما هو المحلي دون وجود فوارق تذكر، فيما كشف رجل القانون عن جانب الإعلام المهم في تطوير الأداء.

وقال الهويش في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "التحكيم لابد يكون لديك طاقة صبر وتحمل، بدونها سوف ترفض التحكيم مع أول مباراة جماهيرية". وأكمل: "الحكم الأجنبي يحضر في خمس مباريات لكل فريق، ولو طلب الفريق كافة خياراته لم يتبقى شيء للحكم السعودي". فيما استدل معلم التربية البدنية بكلام الأمير نواف بن فيصل رئيس رعاية الشباب السابق، والذي أوضح أن التحكيم ركن مهم من أركان الرياضة السعودية.

وحكى الهويش قصة حدثت بينه وبين احد زملائه أثناء بداياته التي انطلقت في عام 1428 هجريا: "بدايتي كانت عبر دورة حكام مستجدين في الدمام ومع مجموعة من زملاء قررت الالتحاق في الدورة، يوم الاثنين كنت غايب عن العمل وهناك زميل اخر استلم ورقة مهمة عني، يوم جيت العمل لم اجد هذا الشخص وعلى مدار ثلاثة ايام حاولت الاتصال به، بعدها رد علي قائلاً، كيف أرد عليك وانت تحكم لفريقي المهزوم".

