الهلال يفوز على الوحدة بثلاثية.. ويتصدر

خطف الهلال صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين مؤقتاً بفوزه على مضيفه الوحدة 3-1 في المرحلة 14 من المسابقة الذي شهدت تحقيق النصر فوز صعب على هجر 1-صفر.

ونجح الهلال في تحقيق فوز ثمين على الوحدة بعد أن نجح بالسيطرة على مجريات المباراة باستثناء الدقايق الأخيرة.

وكاد قائد الهلال المخضرم أن يفتتح التسجيل بعد مرور 15 دقيقة حينما نصدى لخطأ قريب من منطقة الجزاء وسدد الكرة الا أنها اصطدمت في العارضة.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والذي شهد تسجيله هدفه الأول عن طريق لاعبه سلمان الفرج الذي خطف كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع الوحدة وسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 52 عزز الهلال تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس ادارادو الذي حول عرضية زميله محمد الشهلوب برأسه في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 72 واصل الشلهوب تألقه حينما لعب كرة عرضية متقنة لتجد المدافع عبدالله الزوري الذي حولها برأسه في مرمى الوحدة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة نشط الوحدة ونجح لاعبه الكاميروني ارست نفور بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله وليد محبوب برأسه في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وواصل الوحدة هجومه وكاد لاعبه وليد محبوب أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 84 بعدما لعب كرة بالكعب مرت بجانب القائم الأيمن للحارس خالد شراحيلي.

وواصل الوحدة خطورته وأهدر مهاجمه صقر عطيف هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة ذكيه من الكاميروني ارست نفور وواجه المرمى وسدد الكرة لتجد الحارس خالد شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في المركز الأول مؤقتاً وبفارق ثلاث نقاط عن الاهلي الذي تنتظره مواجهه صعبة أمام التعاون غداً الخميس، وبقي الوحدة على رصيده السابق 12 نفطة في المركز العاشر.