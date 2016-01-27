الهولندي كوستر: خيبة أمل تلاحقني

اعترف آدري كوستر، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أن خيبة أمل يشعر بها بسبب خروج المنتخب من الأدوار التمهيدية في كأس آمم آسيا الأخيرة وعدم تمكن الأخضر من التأهل إلى ألعاب ريو دي جانيرو في البرازيل.

وقال المدرب الهولندي في تصريح خاص لـ"في المرمى": "المؤتمر استمر لساعتين لرغبتنا تقديم صورة واضحة لعملنا في الفترة الماضية وشرح وافي لكل التفاصيل، نحن لا نتهرب من مسؤولياتنا ونحن جميعا نشعر بخيبة الامل لان المنتخب لم يتاهل الى الالعاب الاولمبية".

وحول مستويات اللاعبي السعودي: "اللاعب السعودي يحتاج الى مباريات ذات مستوى فني اعلى وعليهم التدريب لفترات اطول لتحسين الأداء".

وبالنسبة لانتقادات زميله الجعيثن في المؤتمر: "عملنا بشكل جيد الى جانب بعضنا انا والطاقم الفني وجميعنا كمنا محترفين في اداءنا وبالنسبة لتصريحات بندر الجعيثن فانه كان ينتقد غياب بعض الالعبين عن معسكر الدمام لانشغالهم بمسابقات رسمية".

وحول ما حدث أمام اليابان في الدقائق الأخيرة: "انا صرحت باننا كنا نسعى للفوز على اليابان ولا داعي بان اطلب من اللاعبين عدم الهجوم في الدقائق الاخيرة في المباراة امام اليابان، وطبعا انا اعرف اسماء لاعبي الفريق".



