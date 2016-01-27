بعد 3 أعوام.. الوحدة والهلال في مكة

الهلال يعود إلى السفر لمواجهة الوحدة، لكن الفريق الأزرق افتقد اللعب أمام الفريق المكاوي في ملعب الشرائع منذ أن هبط إلى الدرجة الأولى، إذ كانت آخر مواجهة جمعتهما في شهر أكتوبر عام 2012، يومها انتصر الزرق بهدفين لهدف، في الأسبوع التاسع من الموسم، هدف بالخطأ من المدافع، وآخر أحرزه ويسلي لوبيز، فيما تكفل مهند عسيري بهدف الوحدة من نقطة الجزاء.



المباراة التي سبقتها كانت أشهر مباراة في تاريخ الملعب بين الفريقين، في شهر أبريل من عام 2011، يومها احتضن نهائي كأس ولي العهد السعودي، فاز الهلاليون بخماسية لم يستطع أصحاب الأرض الرد عليها وتوج الزرق بأحد ألقابهم الأحد عشر في الكأس.



في الأسبوع الرابع من موسم 2011، استضاف الوحداويون الهلاليين وفاز الضيوف بثلاثية لهدف في مواجهة شهدت بطاقتين حمراوين.. ويلهامسون والقحطاني.. والوحداوي السابق عيسى المحياني سجلوا الأهداف.. بعد أن كان عبدالخالق برناوي افتتح التسجيل لأصحاب الأرض.



عام 2009، استضاف الوحداويون الهلاليين ثلاث مرات.. أولاها في كأس ولي العهد.. فاز الهلال بهدف ابن مكة أسامة هوساوي.. بعدها بشهر تكفل محمد العنبر بهدف في الدقيقة الأخيرة حسم به النقاط الثلاث للهلاليين.. ثم فاز الهلاليون بهدفين لواحد في سبتمبر التالي.. والفضل فيهما للقحطاني ياسر ومحمد الشلهوب.



في الموسم الذي سبقه لعب الهلاليون في النسخة الأولى من كأس خادم الحرمين أمام الوحدة في مكة، فازوا بهدفين لواحد، ثنائية الليبي طارق التايب وهدف من أحمد الموسى.



فاز الهلال بكل هذه المواجهات السبع منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، سجل فيها ستة عشر هدفا، وسجل الوحداويون أربعة أهداف، فيما كان الانتصار الأخير للوحدة على الهلال على أرضه قبل قرابة عشرة أعوام.