ثورة يناير وأزمات رياضية

> القرار الذى أصدره خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة برفضه حل مجلس إدارة النادى الأهلى حفاظا على منظومته الرياضية، وترابط وحدة المجلس، وإعادة تشكيله، وتجديد الثقة فيه لمدة عام أو أقرب جمعية عمومية،

يؤكد حنكة الوزير الرياضى وخبرته السياسية حفاظا على هذا الصرح التاريخي، وعدم التدخل الحكومي، وفرض عقوبات دولية على الرياضة المصرية، لكن للأسف ما حدث من مستجدات جديدة برفض التعيين أدخل النادى فى حسبة برما، ومشكلات وأزمات رياضية، وتم تعيين مدير النادى للقيام بأعمال النادى لمدة 45 يوما لحين إجراء انتخابات جديدة، بعد رفضهم مبدأ التعيين للمجلس.. تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

> ما حدث من البرلمان المصرى برفضه قانون الرياضة وإعادة صياغته ليواكب المتغيرات العالمية، مثلما حدث مع العديد من دول العالم، خاصة بنود الانتخابات على جميع الاتحادات والأندية ومراكز الشباب والأصوات القانونية للترشح، والشروط الواجب توافرها فى المرشح، وعدد الأصوات لا يزيد على صوت للحيدة.

> أثارنى ما حدث من هروب عدد من شباب مصر عن طريق اتحاد كرة الهدف والجرس للمكفوفين الرياضى إلى بولندا، وهى هجرة غير شرعية، وما حدث هو مؤامرة قد لا يكون الأول من نوعه فى الاتحاد الرياضية. السؤال: كيف حدث هذا؟ وكيف مر على مجلس إدارة الاتحاد؟ وما هو قلب وعقل المسئول الذى فكر فى هذه العملية؟ أسئلة عديدة تبحث عن إجابات نجدها لدى وزير الرياضة، والنيابة العامة، وللأسف ليس فى قانون المكفوفين الحق فى الحصول على دبلوم صنايع. لابد من تغليظ عقوبة محاولة الهروب فى قانون الرياضة.

> أحداث اللجنة الأوليمبية مع الزميل وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى طغت على العديد من الأحداث الرياضية، لذا أطالب بتدخل اللجنة الثلاثية المكونة من خالد عبدالعزيز وحسن مصطفى ممثلا للجنة الأوليمبية الدولية، وإعلاء صوت العقل حتى لا يتم تدخل حكومى قد يؤدى إلى توقيع عقوبات دولية تهدد مشاركة مصر فى أوليمبياد جانيرو 2016، لذا نطالب بتهدئة الأمور ولم المشكلات والاستعداد للمنافسات الأوليمبية بعيدا عن الشد والجذب.. وكفى أزمات رياضية.

*نقلاً عن الأهرام المصرية