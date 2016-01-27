راميرز يلتحق بصفوف جيانغسو الصيني

انتقل لاعب الوسط الدولي البرازيلي راميرز، اليوم الأربعاء، من تشلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي الى جيانغسو الصيني مقابل نحو 35 مليون دولار، وهو رقم قياسي لم يسبق أن دفعه ناد صيني.

وقال تشلسي في بيان إن راميرز وقع على عقد "انتقال دائم" دون أن يكشف قيمة الصفقة التي قدرتها الصحافة البريطاينة بنحو 25 مليون جنيه استرليني على الأقل (33 مليون يورو أو 35 مليون دولار).

وانضم راميرز إلى تشلسي عام 2010 قادما من بنفيكا البرتغالي وخاض معه أكثر من 250 مباراة، وساهم في إحراز بطولة الدوري المحلي وبلقب بطل دوري أبطال أوروبا.