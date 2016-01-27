كيف يقود كانافارو تدريبات النصر؟

راقبت كاميرا "قناة العربية"، التدريبات النصراوية الماضية، حيث يدير الأمور المدرب الإيطالي فابيو كانافارو الذي يأمل أن يحصد فريقه مركزا متقدما في سلم الترتيب بعدما حصد اللقب على مدار موسمين متتاليين.

ويوجه كانافارو بتوجيه رش الملعب قبل 20 دقيقة من بداية التدريب، ويظهر في التقرير الذي عرضه "في المرمى"، أنطونيو روغازي أحد مساعدي كانفارو صاحب شخصية صارمة فيما ييوضح لعبدالله العنزي ما يريدونه في التمارين.

ايضا، بداية التنفيذ وتوزيع الأقماع وفرانشيسكو ترويسي يقرب المرمى المتحرك فرانشسكو هذا هو مساعد كنفارو الثاني، رجل قريب من اللاعبين ودائم الابتسام، وتظهر الصور هيغيتا الرجل الأقدم في الطاقم يصل مبتسما كعادته.

في لحظة، وصل أفضل لاعب في العالم عام 2006، إلى الاجتماع الدوري قبل كل تمرين، يشرح فيه الملاحظات ويوضح المتطلبات للقاء القادم، أما الجانب المعنوي في الاجتماع فيبدو من تخصص المخضرم حسين عبد الغني، فيما يظهر فابيو يتابع المناروة المصغرة يوجه يشجع يصفر معتليا ابتسامة على محياه بجانب الرئيس.