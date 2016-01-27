ماركينيوس ينقذ النصر من فخ هجر

أنقذ البرازيلي ماركينيوس فريقه النصر من الوقوع في فخ التعادل السلبي أمام فريق هجر حينما سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الأخيرة في افتتاح المرحلة 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وبدأ النصر المباراة مهاجماً وسط تحفظ دفاعي متوقع من فريق هجر الذي حاول الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ولاحت أولى الفرص النصراوية بعد مرور عشر دقائق لمهاجمه محمد السهلاوي الذي أضاع هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة من البولندي أدريان ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة تسجيل هدف السبق حينما تصدى لاعبه البولندي أدريان لخطأ على مشارف منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية مرت بجانب الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد فريق هجر أن ينهيه متقدماً بهدف بعدما راوغ مهاجمه الفلسطيني أشرف نعمان مدافع النصر محمد حسين ليسدد الكرة ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل النصر بحثه عن هدف السبق من خلال هجومه على مرمى هجر الذي نجح مدافعوه في إخماد خطورة الضيوف.

وعند الدقيقة 58 دفع الإيطالي كانافارو مدرب النصر بلاعبه البرازيلي ماركينيوس العائد من جديد للنصر بعد موسم قضاه معاراً في سانتوس البرازيلي ليدخل بديلاً للاعب جمعان الدوسري.

وكثف النصر هجومه على مرمى هجر الذي أنقذه حارسه مصطفى ملائكة من هدف محقق حينما تصدى لتسديدة عوض خميس القوية ليبقي شباك فريقه خالية من الاهداف.

وعند الدقيقة 71 زج كانافارو بثاني تغييراته حينما أشرك مهاجمه نايف هزازي بديلاً للمالي ماديبو مايغا.

وعند الدقيقة 73 كاد هجر أن يخطف هدف السبق حينما تلقى مهاجمه البرازيلي برونو كرة على مشارف منطقة جزاء النصر ليراوغ مدافعه عمر هوساوي ويسدد الكرة قوية وجدت الحارس عبدالله العنزي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 84 أهدر مهاجم النصر البديل نايف هزاري فرصة هدف محقق حينما تلقى تمريرة من زميله عمر هوساوي أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة بعيدة عن الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 90 نجح البرازيلي ماركينيوس في تسجيل هدف الفوز للنصر بعدما سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 21 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، وبقي هجر على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الأخير.