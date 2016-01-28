أحمد الخميس: سلامة اللاعب السعودي أهم من اللعبة

شدد أحمد الخميس، أمين عام الاتحاد السعودي على كرة القدم، أهمية سلامة اللاعب السعودي، وهو ما دعا إلى اتخاذ قرار اللعب أمام الإيرانيين على أرض محايدة، ضمن اجتماعات آسيوية مكثفة تجرى في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الخميس في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "دم لاعب سعودي اغلى من كرة القدم، وبالتأكيد سلامة اللاعبين أهم من أي شيء حتى كرة القدم". وأكمل: "الإيرانيون خلقوا اعذار بعد الاعتداء على السفارة واكيد راح يخلقوا اعذار على صعيد الكرة".

وحول اجتماعهم مع لجنة المسابقات وإقناعهم: "أخبرنا لجنة المسابقات أن حادث الاعتداء على السفارة لم يكن مفاجئا بل أخذ وقتا طويلا بدون تدخل أمني، إذا تركت السفارة بهذا الوقت دون التدخل كيف يمكن للإيرانيين حماية باص للاعبين في الطريق".

وأشار الخميس إلى أن القرار اتخذ بالاجماع ورفع الى المكتب التنفيذي، فيما يعتبر القرار فاعلا إلا في حال عودة العلاقة بين البلدين إلى سابق عهدها.

