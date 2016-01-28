ارحموا الجماهير البحرينية!!

مع احترامي وتقديري للتطور الملحوظ برياضتنا البحرينية في اللعبات الخاصة بالصالات والمنشآت التي شيدت مؤخرا لها (إلا أنها ليس بالتي نبحث عنها!! وخصوصا وأن مملكة البحرين لها بطولات وإنجازات تاريخية بها!!) بل بإمكانها على المدى الطويل مواصلة السيطرة عليها.

ولنكن صريحين منشآتنا الحالية ليست بالطموح المطلوب سواء على مستوى المسابقات المحلية أو على المستوى الخارجي لاستضافة البطولات القارية الكبرى والتي تتطلب مواصفات معينة، فبالأمس لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الياباني التي أقيمت في الساعة 7 مساء ضمن الدور قبل النهائي للبطولة الآسيوية الحالية المقامة بأرض مملكة البحرين بصالة مدينة خليفة الرياضية لوحظ وبصورة كبيرة زحف الجماهير البحرينية منذ الساعة 3:30 عصرا لشغر مقاعد الصالة أي قبل موعد اللقاء بثلاث ساعات ونصف (بوقت مبكر) الا أنها وقفت بالخارج لساعات ولم تستطع الدخول لامتلاء الطاقة الاستيعابية للصالة!!

من وجهة نظري الـمتواضعة فإن ما نحتاجه هو ضرورة إقامة صالة وفق مجموعة من المعايير التي يشترط توفيرها الاتحاد الدولي لأي لعبة لتليق باسم مملكة البحرين (وكمقترح - تحمل اسم جلالة الملك المفدى) أسوة بالدول المتطورة التي أنشأت صالات عملاقة بمعنى الكلمة (لتفخر بها وبمعيتها الأسرة الرياضية البحرينية)، لتكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة لها، بحيث تشمل ملاعب التدريب وفندق صغير لإقامة المعسكرات القصيرة للمنتخبات والفرق وايضا بناء مركز طبي يشمل العيادات الطبية للعلاج الطبيعي مجهز بأحواض السباحة لعلاج المصابين وبجانبه المختبر الطبي مع العمل على إنشاء المحلات التجارية بالواجهات الخارجية لتدر منها المبالغ اللازمة لعمل الصيانة المطلوبة.

نقطة شديدة الوضوح

مهمة التفكير في إقامة صالة رياضية كبيرة وحديثة تسع الجميع (وتحمل اسم صالة الملك حمد لافتقادنا معلما رياضيا باسم جلالته) لن تكون صعبة في ظل افتقادنا إليها حاليا للنهوض بالحركة الرياضية البحرينية (فمملكة البحرين بقيادة الرياضي الأول جلالة الملك المفدى ورئيس وزرائها الربان وولي العهد الأمين وبمعيتهم سمو الشيخ ناصر بن حمد) أطال الله في أعمارهم يولون الشباب الرياضي البحريني كل الرعاية والاهتمام منذ سنين مضت بهدف رفع علم وسمعة البحرين الغالية.. ولذلك أملنا كبير في إيجاد دواء لعلتنا!!

*نقلا عن الأيام البحرينية