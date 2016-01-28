الأهلي والتعاون يتقاسمان نقاط مباراتهما المثيرة

فرط الأهلي في صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين لصالح الهلال بعد تعثره بالتعادل أمام التعاون 2-2 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 13 من المسابقة.

وتقدم الأهلي أولاً عند الدقيقة 33 عن طريق عمر السومة ونجح التعاون بقلب الطاولة بتسجيله هدفين عن طريق ايفولو 44 وطلال عبسي 55 قبل أن يعادل لاعب الاهلي منصور الحربي النتيجة عند الدقيقة 59.

وبدأت المباراة مثيرة بين الفريقين اللذان بحثا عن هدف مبكر من خلال تبادلهما الهجمات في العشرين دقيقة الأولى والتي غابت فيها الخطورة الحقيقية.

ونجح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي في افتتاح التسجيل لفريقه عنى الدقيقة 33 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فيصل المرقب.

وكتد التعاون أن يرد سريعا على هدف الأهلي حينما حول مدافعه طلال عبسي عرضية زميله خالد الزيلعي برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وتواصلت الاثارة وكاد قائد الأهلي تيسير الجاسم أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء إلا أنها غالطت الشباك.

وعند الدقيقة 44 رفض التعاون الخروج خاسراً من الشوط الأول بعدما تمكن مهاجمه الكاميروني بول ايفولو من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى تمريرة ذكية من السوري جاد الحسين ووضع الكرة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية التعاون والذي نجح بتسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 55 عن طريق مدافعه طلال عبسي الذي ارتقى لكرة مرفوعة من زميله خالد الزيلعي ليحولها برأسه نحو مرمى الاهلي لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها لتعود للاعب نفسه والذي وضعها بالشباك بسهولة.

ودفع السويسري جروس مدرب الأهلي بأول أوراقه حينما أسرك اليوناني فيتفاتزيدس بديلاً للاعب اسلام سراج.

ولم تدم فرحة التعاون سوا 4 دقائق بعدما نجح مدافع الأهلي منصور الحربي بتسجيل هدف التعادل والذي حول عرضية زميله سلمان مؤشر برأسه في شباك التعاون.

وانخفض أداء الأهلي على الرغم من أن مدربه أشرك البرازيلي ماركينيو بديلاً لصانع الالعاب حسين المقهوي الا أن الافضلية ذهبت للتعاون الذي كاد أن يسجل هدفه الثالث عن طريق لاعبه نايف موسى الذي تلقى تمريرة متقنة من السوري جهاد الحسين ليواجه المركى ويسدد الكرة لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي أخمد خطورتها.

وواصل التعاون خطورته وأهدر مهاجمه ايفولو هدفاً محققاً بعدما وضعه السوري جهاد الحسين أمام المرمى بتمريرة ذكية ليسدد الكرك من فوق الحارس الاهلاوي وتجد المدافع معتز هوساوي الذي أبعدها من على خط المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 34 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر الهلال، وارتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

