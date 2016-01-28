العقيل: مهلة الشعلة تنتهي بعد يومين

أعلن أحمد العقيل، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نهار الجمعة يعتبر آخر موعد قد يتم السماح فيه بإقامة مباراة الشعلة والنصر على ملعب الأول في الخرج ضمن دور الستة عشر بكأس خادم الحرمين.

وقال العقيل في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "نقلنا المباراة بناء على خطابات من رعاية الشباب بالخرج يتضمن تقارير أمنية لا تسمح بإقامة مباريات جماهيرية في ملعب الشعلة". وأكمل: "النظام يحق لنا في لائحة المسابقات المحلية إقامة المباراة دون جمهور أو في أرض محايدة لأسباب الأمن والسلامة".

وأكد المسؤول، أن الخوف على سلامة اللاعبين أدى إلى اتخاذ القرار بعد وجود تقارير أمنية، فيما أكد أن جهود حثيثة تقوم بها إدارة الشعلة لإقامة المباراة على أرضها، فيما حدد العقيل نهار الجمعة كآخر موعد تستطيع فيه اللجنة إعادة المباراة لملعب الشعلة بعد نقلها إلى ملعب المجمعة حتى يتمكن الناقل الرسمي والشركة المشغلة من القيام بمهامها على أكمل وجه.

