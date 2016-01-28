الشعور بحجم المعاناة التي تكبدتها الأغلبية العظمى من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في الدورة الأولمبية التي قاربت على الانتهاء، دفع بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لاتخاذ خطوات تصحيحية، بهدف إعادة المسيرة الديمقراطية لمسارها السليم، عبر قرارات جوهرية من شأنها تصحيح مسار العملية الانتخابية في دورتها المقبلة، وفي مقدمة تلك الخطوات التصحيحية إلغاء الوزن التصويتي تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الأندية، إلى جانب قرار الإبقاء على الخيار الفردي المفتوح لآلية الانتخاب، وهو الذي طُبق في الدورة الماضية، والذي شابه العديد من السلبيات، الأمر الذي فرض إجراء تعديلات جذرية بهدف التصدي لها، قبل قرار الإبقاء على الخيار الفردي، أو الانتقال إلى نظام القائمة المرنة كخيار مثالي، في ظل عدم الترحيب بنظام القائمة المغلقة.

الخطوات التحضيرية التي تطرق إليها مجلس إدارة الهيئة، مؤشر على مدى حرصها على تفادي سلبيات الدورة الماضية، التي أفرزت بدورها العديد من النماذج السلبية، الأمر الذي انعكس على مخرجات أغلب الاتحادات الرياضية التي عاشت حالة من الصراع الداخلي بين الأعضاء، نتيجة غياب التوافق الفكري والثقافي بين الأعضاء، وترتب عليه جملة من الخلافات التي انعكست سلبياً على مسيرة اللعبة ونتائجها محلياً وخارجياً.

كلمة أخيرة:

لأن خير الأمور أوسطها، فإن نظام القوائم المرنة يعتبر الحل الأمثل لإنجاح العملية الديمقراطية.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية