الهريفي يتنبأ بخروج النصر من دوري أبطال آسيا

تنبأ فهد الهريفي، قائد النصر السعودي السابق، بخروج فريقه من دور مجموعات أبطال آسيا، بسبب المستويات المتواضعة التي يقدمها في الموسم المحلي -على حد قوله-، تحت قيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

وأكد الهريفي في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أن حامل اللقب يعاني من تكرار الأخطاء نفسها منذ بداية الموسم، مشيرا إلى أن مسيري الفريق في الإدارتين الفنية والإدارية يفتقدون للخبرة الكافية. وقال: "المسألة ليس فقدان بطولة، بل مستقبل النصر غامض ومحزن ولا يبشر بالخير، ولا يوجد من يأخذ القرار الصحيح هناك".

وحول مباراة النصر أمام هجر التي انتصر فيها الفريق الأصفر بصعوبة، قال الهريفي: "أشرك المدرب كانافارو لاعبه المالي مايغا في الطرف، وهو المعروف بقدراته البارعة في مركز رأس الحربة لما يمتلكه من قوة بدنية، أما ماركينيوس لعب خلف رأس الحربة وهو عاد من البرازيل حتى يلعب في الجناح، هذه عشوائية بالطبع يتحملها كانافارو، فالفريق يلعب بمجهودات اللاعبين وهو ضائع تماماً". وزاد: "لا نشاهد تمريرات ثنائية أو لعبا على الأطراف وحتى لمسة واحدة، الخلل يتكرر والضياع الفني مستمر".

ويستغرب الهريفي صاحب الـ50 عاماً أن فابيو (أفضل لاعب بالعالم 2006)، فرض على لاعبي النصر تدريبات لياقية وسط الموسم وكأنه في معسكر خارجي، ولأن النصراويين –بحسب ما يعتقد فهد- لا يناقشون ما يفعله المدير الفني، فإن دوامة التوهان والضياع الأصفر في الفريق العاصمي سوف تستمر، وأضاف قائلاً: "كانافارو أخذ وقته وفرصته، أستطيع أن أحكم عليه من خلال مباراتين، بالتحديد منذ مباراة الوحدة التي أشرف عليها، علمت حينها أنه لا يحسن قراءة المباريات، إضافة إلى أنه لا يثبت على عناصر معينة، مرة يلعب بالجبرين، ومرة أخرى عوض خميس، والآن بالقائد إبراهيم غالب".

وفي هذا الموسم، خسر أصفر الرياض كأس السوبر، وأخرجه الشباب من كأس ولي العهد، فيما يحتل المركز السادس دوريا برصيد 21 نقطة، وأخيرا يعلق النصراويون الآمال في كأس خادم الحرمين حين ملاقاة الشعلة ضمن دور الستة عشر يوم الأحد بجانب المنافسة في دوري أبطال آسيا.