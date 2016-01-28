خالد الغامدي.. ما يهمه المنتخب

خالد الغامدي لاعب نادي النصر في حديثه لـ(صدى الملاعب) قال: "المنتخب ما راح يضيف لي شيء"، ومضى يقول: "أنا خلاص سُجلت لاعب دولي وما عاد تفرق معاي". إنه فعلا لشيء محزن ومؤلم أن نسمع مثل هذا الكلام من لاعب سعودي من المفترض به أن يكون قدوة لأجيال قادمة وهو الذي يمثل فريقاً كبيراً بحجم النصر له شعبية جماهيرية كبيرة، يا رجل تمثيل منتخب البلد لا يضيف لك شيئاً، وصار الهدف من ارتداء شعار البلد فقط الانضمام إلى قافلة الدوليين، وا أسفاه، يا خالد هذا أنت، أما نحن فعلى لساننا قال البدر:

الله البادي ثم مجد بلادي .. ديرتي غيرتي

حبي اللي في العروق .. جارف دافي صدوق .. حالف ما أشرب وأذوق

غير حب بلادي وغير عز بلادي.

*نقلا عن الرياضية السعودية