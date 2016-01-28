سانتوس القادسية يبدي إعجابه بالسهلاوي وميسي وريفاس

اعترف البرازيلي سانتوس جونسون، لاعب القادسية السعودي، أن طريقة لعب محمد السهلاوي تعجبه كثيرا، فيما أشاد بكل من إدواردو وريفاس وعمر السومة الذين يقدمون مستويات مميزة في المسابقة المحلية.

وقال سانتوس في مقابلة خاصة لصالح "في المرمى": "اعتبر ان محمد السهلاوي هو افضل لاعب في السعودية ويعجبني طريقة لعبه طبعا، في الموسم الحالي فانني اعتبر إدواردو وريفاس وعمر السومة أفضل الأجانب في الدوري السعودي،عالميا ميسي هوالافضل وبالتاكيد يليه مواطني نيمار".

وعن نتائج القادسية ووضعه في سلم الترتيب: "القادسية يسعى لتقديم اداء افضل في النصف الثاني للموسم لتفادي الهبوط وجميع اللاعبين يسعون بجهد متواصل للوصول الى نتائج ايجابية تؤمن لنا البقاء وذلك طبعا يتحقق بالفوز بالمباريات".



وحول حياته الخاصة في مدينة الخبر التي يقطنها: "الخبر منطقة جميلة فيها الكثير من الاماكن للعائلات والشواطئ، وهي تعطيني العديد من الخيارات لتمضية الوقت، إذ أمارس صيد الأسماك، كما فعلت سابقا في البرازيل مع اصدقائي وعندما ارغب بممارسة هذه الهواية اجد العديد من المناطق المناسبة هنا في شرق السعودية واشاهد ان الكثير من الاشخاص يقومون بصيد الاسماك".

