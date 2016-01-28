عبدالله بن مساعد يفتتح منشأة الدرع الجديدة

افتتح الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، المبنى الجديد لنادي الدرع الواقع في الدوادمي السعودية، حيث بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية أصبح المقر الجديد على مساحة 50 ألف متر، فيما يحتوي على مبنى رئيسي مكون من صالة رياضية وملاعب لكرة القدم يستطيع من خلاله أكثر من 3 آلف مشجع المشاهدة، بجانب ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة واليد والتنس.

ويمثل افتتاح منشأة نادي الدرع الخطوة الأولى في سلسلة منشآت أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب تدشينها خلال المرحلة المقبلة بمناطق ومحافظات المملكة بعد أن اكتملت فيها مراحل الإنشاء.

وتعتبر الدوادمي محافظة سعودية تتبع إمارة منطقة الرياض سكانها يقاربون 240 ألف نسمة، أما تاريخها يبدأ مع تأسيسها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر هجريا حيث تقع معظم أراضيها ضمن نطاق مايسمى بالدرع العربي.



اليوم عندما اراد اهالي المنطقة انشاء نادي لها اطلقوا على مسمى الدرع الرياضي، فقصة التأسيس بدأت في العام 1396 هجريا،

و بعد سنوات من استخدام المقر القديم، اصبح المقر غير لائق لممارسه التمارين فقد اصبح متهالكا.



في عام 2010، تحديدا قام مسيروا النادي باستئجار مقر مؤقت لحين انتهاء الاعمال الترميمية للمبنى القديم، مراسلوا العربية حاولوا الدخول الى المقر المستأجر لكنه كان خاويا، ويبدوا ان العاملين في النادي اقفلوا الباب تماما و انتقلوا الى المبنى الآخر بلا رجعة.



