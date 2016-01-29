العراق يتغلب على قطر وينتزع بطاقة الأولمبياد الأخيرة

المصدر: الدوحة - د ب أ

انتزع منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو، والمركز الثالث ببطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما بعد فوزه الصعب على المنتخب القطري 2 / 1 اليوم الجمعة.

واحتاج المنتخب العراقي حتى الوقت الإضافي لحسم الفوز بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أحمد علاء في الدقيقة 27 وتعادل للمنتخب العراقي مهند عبد الرحيم في الدقيقة 86 قبل أن يضيف أيمن حسين الهدف الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 109.

وكان منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية قد ضمنا تأهلهما للأولمبياد بعدما صعدا للمباراة النهائية التي ستقام غدا السبت.