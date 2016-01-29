تحويل سباق الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى سباق عالمي

زف الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بشرى لمحبي الخيل العربية بتحويل سباق الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى سباق عالمي وبجائزة مالية تبلغ أكثر من مليون دولار، وقال عن ذلك: "باهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فقد تمت الموافقة بأن يكون سباق الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – سباقا عالميا بدءاً من النسخة الرابعة المقبلة بإذن الله، وتمت الموافقة عليه من قبل المنظمة الدولية "إيفار" المعنية بسباقات الخيل العربية التي تواجدت في هذا الحفل وقدمت بعض الملاحظات التي سيتم الرفع بها لنا خلال عشرة أيام، وبإذن الله الميدان سيكون عالميا ويتوافق مع الحدث الكبير الذي سيحتضن أهم السباقات العالمية، وبهذه المناسبة نعلن أن مقدار الجائزة سيكون من أغلى الجوائز في العالم، حيث سيتم تخصيص أكثر من مليون دولار لهذا الشوط فقط".

وهنأ رئيس مجلس إدارة المهرجان الجميع على نجاح هذا المهرجان: "مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي يعتبر المهرجان الوحيد في العالم الذي يستمر لمدة خمسة أيام، وتقام فيه جميع المنافسات الخاصة بالخيل العربية، وأشكر الجميع وعلى رأسهم الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على المهرجان على التنظيم الرائع الذي ظهر بشكل أفضل من النسخة الماضية".

وكان مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي قد اختتم فعالياته اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري كبير من محبي رياضة الفروسية العربية الأصيلة، امتلأت بهم مدرجات صالة العروض الخاصة بمزرعة الخالدية (غرب الرياض).

وشهد الكرنفال الفروسي العالمي الذي امتد لخمسة أيام منافسات القدرة والتحمل وسباقات السرعة وعروض الجمال بمشاركة 396 جواداً يمثلون 22 دولة، فيما تبلغ أسعار الخيول المشاركة بين 10 و20 مليون دولار.

وحصدت المهرة لولو الناصر لمربط الناصر من دولة قطر ذهبية فئة المهرات أعمار سنة، في أولى نهائيات المهرجان، وظفرت المهرة ع ج سواسي لمربط عجمان من دولة الإمارات العربية المتحدة بالميدالية الفضية، ونالت ابتهال الخالدية لمربط المسرة البرونز، وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على المهرجان بتتويج الفائزين في هذه الفئة.

وفي فئة الأمهار أعمار سنة ظفر المهر ع ج جبران لمربط عجمان من دولة الإمارات العربية المتحدة بذهبية هذه الفئة، وحل المهر حارث الخالدية لمربط المسرة في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث قابل عذبة لمربط عذبة، وقام سفير دولة فرنسا لدى المملكة براتران بزنسنو بتكريم الملاك الفائزين في هذه الفئة.

ونالت المهرة برهاني شريفي من مربط عذبة بطولة الذهب في فئة المهرات عمر سنتين وما فوق، وجاءت المهرة ع ج ريدا لمربط عجمان من دولة الإمارات العربية المتحدة الفضية، وذهب البرونز للمهرة قمر ار جي لمربط الراجحية.

وفي فئة الأمهار عمر سنتين وما فوق ظفر المهر اليكساندر لمربط السيد بذهبية هذه الفئة، وحل ثانياً المهر بسام اي ام لمربط المحمدية، وجاء في المركز الثالث المهر فيورتي من مربط العالية، وقام صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد بتتويج الفائزين في هذه الفئة.

وتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المهرجان الفائزين في فئة الأفراس التي ذهبت جائزته للفرس بينقا لمربط الجوزاء الذي احتل المركز الأول، وحصلت كذلك على أعلى درجة في المهرجان بعد حصولها على 93.7 درجة، وحلت في المركز الثاني الفرس عنود الناصر من مربط قطر دولة قطر، وجاءت الفرس نورما لمربط المعود في المركز الثالث.

وأسدل الستار على منافسات المهرجان العالمي بجوائز فئة الفحول التي قام الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتكريم الفائزين في هذه الفئة، حيث نجح الحصان ايدن سي لمربط السيد بالفوز بالذهب، ونال الحصان ابها قطر لمربط المحمدية المركز الثاني والفضة، وذهبت الجائزة البرونزية للحصان ا س حرير لمربط الصقران من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الأمير خالد بن سلطان بتكريم حكام ومراقبي البطولة قبل أن يلتقط معهم الصور التذكارية.

وودعت العرضة الشعبية التي شارك بها الأمير خالد بن سلطان وأنجاله الأمير فيصل والأمير فهد والأمير عبدالله ضيوف المهرجان.