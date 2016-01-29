ديربي هنا وهناك

ديربي العاصمة من دون شك هو محط أنظار الجميع في هذه الليلة، الجزيرة في ضيافة الوحدة وبغض النظر عن مستوى الجزيرة وعن المستوى الذي يقدمه في الموسم الجاري، إلا أن مباريات الديربي غالباً ما تكون استثناء وخارج حسابات المستويات، وهذا ما نتوقعه الليلة في القمة التي تبقى قمة حتى لو لم يكن أحدهما طرفاً في الصراع على قمة الدوري، ولكن روح التنافس موجودة، فالليلة هي ليلة إثبات من هو «نجم» العاصمة، ومن سيخرج بنقاط المباراة الثلاث ويفرح جماهيره، شخصياً لا أتمنى أن تنتهي بالتعادل وأتمنى أن تكون الأهداف في اللقاء وفيرة، وهذا ما تعودنا عليه أصلاً في لقاءاتهما المثيرة على الرغم من عدم وجودهما في صلب المنافسة.

بعيداً عن أجواء دورينا يستعد منتخب العراق الأولمبي لخوض مباراة المركزين الثالث والرابع مع منتخب قطر الأولمبي صاحب الضيافة في ديربي عربي خالص، بعد أن خسر المنتخبان من اليابان وكوريا الجنوبية، كنا نتمنى وجوداً عربياً في النهائي، لكن يبدو أن الاحتكار الكوري الياباني صعب كسره، إلا بين الحين والآخر وللأمانة المنتخبات العربية تصل غالباً إلى النهائي بدعاء الوالدين وليس بالتخطيط والاجتهاد، فأغلب المنتخبات العربية يصادف أن يكون لديها منتخب من المواهب ربما مرة كل عشرين سنة ونجاحاتهم تكون غالباً صدفة ليس أكثر، وأتمنى ألا يتحسس أحد من كلامي فهو للأسف واقعنا المر الذي نرفض أن نصدقه!

*نقلا عن الرؤية الاماراتية