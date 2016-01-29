كانافارو: انتكاسة النصر طبيعية

أشار المدرب الإيطالي فابيو كانافارو إلى أن مشكلة النصر هذا الموسم تعتبر طبيعية، نظرا لفوز الفريق بلقبين متتاليين وعدم وجود حوافز كما كانت في السابق، فيما شدد المدير الفني على أهمية تحسين ترتيب الفريق ضمن سلم الترتيب والمنافسة على كأس خادم الحرمين بجانب اللقب الآسيوي.

وقال كانافارو في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "أعتقد أن مشكلة هذا الموسم هي مشكلة طبيعية، بعد الفوز بلقبين، فإن الحوافز ليست كما هي موجودة في السابق، وقرر النادي تغيير المدرب من اجل تحسين الوضع، وانا ابذل قصارى جهدي مع اللاعبين جسمانيا وعقلانيا". وأكمل: "حينما حضرت إلى الرياض وجدت معنويات اللاعبين كانت متدنية للغاية ولا توجد حماسة، حاولت اغرس فيهم طاقة ايجابية لانهم لاعبون اقوياء ويملكون مستويات جيدة".

وبعد ثلاثة أشهر من قدومه إلى الفريق العاصمي، يرى فابيو أنه عرف النادي جيدا: "أعرف الهدف الذي أسعى إلى تحقيقه والنصر يعتبر من أفضل الأندية السعودية وهو ما يجعلني أنظر إلى ما أقدمه وأسعى لتطوير العمل". فيما كشف أن الهدف هذا الموسم هو تحسين مركز الفريق بالدوري والمنافسة على كأس خادم الحرمين وكذلك دوري أبطال آسيا.

وحول مشاكل النصر المالية، يرى أفضل لاعب في العالم 2006، أن المشكلة في النصر ليست مالية بقوله: "المشكلة ليست مالية، نحن محترفون ونفكر في عملنا، ومحظوظون لأن نقوم بما نحبه وما نفكر فيه، المسالة المالية مهمة بطبيعة الحال والادارة تسعى لتحسينها، انا هنا مدرب واللاعبون مسؤوليتهم لعب كرة القدم".

وبرر المدرب الأصفر إعادة البرازيلي ماركينيوس بعدما كان معارا لأحد الأندية البرازيلية: "قررت برفقة الإدارة استعادة ماركينيوس لأنه ممكن يساعد الفريق كثيرا، لم يكن عندي لاعب وسط ميدان ولكن استعدنا الفريق لاحقا، يحق لي اختيار عدد أكبر من اللاعبين ولكن أحب الضغط الكبير ولذلك قررت جلب لاعب وسط جديد".

وحول فلسفته الفنية، يقول فابيو: "طريقتي في التدريب مكثفة للغاية، انا مدرب ايطالي اركز على الانضباط كثيرا في الملعب، اريد من اللاعبين يستمتعوا ويعطوا اقصى ما لديهم، لا اريد لاعبين كسالى، في تدريبي يتم التركيز على التدريب المكثف".

وسأل الزميل بتال القوس، المدرب النصراوي عن سبب إشراكه نايف هزازي في مباراة هجر رغم أنه في آخر تدريبين، فأجاب كانافارو: "عندما يرتكب الشخص خطأ، يتطلب مناقشة الوضع داخل الفريق، ولقد حصل هزازي على العقوبة الملائمة، انا من يختار اللاعبين، وخلال المباراة السابقة لعب حوالي 20 دقيقة في المباراة، مسألة الانضباط مهمة للغاية، الجميع يسعى للتحسن مثل الاطفال، استطيع ان اكون أبا واساهم بشكل ايجابي".

وأبدى المدافع الإيطالي السابق إعجابه بيحيى الشهري قائلاً: "دائما احتفظ بيحيى الشهري لأنه يستطيع ان يركض كثيرا وهناك احصائيات بالتدريب الذي نقوم به. ان يستطيع اللعب المكثف ولديه مهارات فنية ويستطيع اللعب في الدفاع، وطبعا هو بحاجة لتحسين ادائه ولكن احيانا لا يغتنم الفرصة التي تتاح له لقد ركزت على هذه المسألة الاسبوع الفائت، ولكن اعتقد انه لاعب جيد ومحترف".

وأكد مدرب أصفر الرياض أن الدفاع بدأ في التحسن: "في آخر مباراتين بدأنا نفهم طريقة الدفاع التي أتبناها وارغب في استخدامها عبر طريقة لعب مكثفة. لا نستطيع اللعب بمدافعين فقط اذا كنا نريد اللعب بشكل جيد، لا يمكن الاعتماد على مدافعين ولكني راض على ما لدي لأن لدي مهاجمين جيدين يبلون بلاء حسنا". فيما ختم اللقاء بالتشديد على تحسين وضع الفريق هذا الموسم ومن ثم مناقشة المستقبل مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي.