لاعبون خذلوا «المان»!

يحمل حديث مدرب ليفربول الأسبق الإيرلندي بريندان ردجيرز الكثير من الدقة والموضوعية لحظة تقييمه قيمة المدرب الهولندي فان جال، عندما تساءل وقبل أي شيء آخر، عن قيمة ومستويات اللاعبين الحاليين المتاحين مع «المان يونايتد» وهل يمكن للمجموعة الحالية، أن تذهب بالفريق الى أكثر ما ذهبت إليه من نتائج، مقارنة مع من سبقوهم في النادي الجماهيري، من أسماء ونجوم، واذا ما استطاع المتلقي، الاجابة على استفهامات المدرب الايرلندي، فمن السهل أن يكون التقييم الدقيق حاضرا، ليس مجرد التركيز على نتائج ومخرجات حاليه للفريق، يذهب الغالبية الى مقارنتها مع حقبة ذهبية لم تعد متاحة، وفق ما نتابعه من نقلة في مستويات جميع الأندية دون استثناء، وأيضا تراجع في معدلات وقيم من يعتمد عليهم النادي الأحمر لتحقيق أهدافه وطموحاته.!

صحيح هناك طموحات مستمرة للنادي الإنجليزي، والأكيد عدم اعتراف جماهير وعشاق النادي بغير الالقاب والانجازات، لكن الأهم من هذا وذاك، هو التمعن في المتغيرات الحالية التي ترافق المسابقة الإنجليزية، وكيف أنها قلصت الكثير من الفروقات بين الأندية، ولم يعد متاحا، أن يفكر أي من الأندية في المؤخرة أو في المقدمة، بنتيجة مضمونه يمكن الركون والاتكاء عليها، وإذا ما تمعن الجميع في قيمة جديدة لأندية، كانت في السابق، غير مرحبا بها في «البرايم ليج» فمن التلقائي أن نقول، إنها حقبة من الزمن، لم يعد مناسبًا أن يتحدث النادي عن انجازات سابقة، ولا حتى تلك المسارات السالكة للفوز بالمزيد من الجوائز والألقاب.!

من يتابع المدرب فان جال، وايضا نتائجه في الدوري الانجليزي، لا شك أنه سيسأل ذات السؤال المدرب الانجليزي الذي قال أيضا، كيف يمكن وصف المدرب بالسيء وغير القادر على تحقيق الاضافة، وهو في مسيرته الذهبية الناجحة حقق المزيد من الالقاب، في دوريات مختلفة، ورغم مواجهته للعديد من العقبات والتحديات، ويكفي الاشارة الى المستوى الذي كان عليه مع المنتخب الهولندي في مونديال البرازيل، وكيف أنه والنجاحات السابقة، هي ما أقنع «المان يونايتد» للبحث عن المدرب، لم يكن فان جال، باحثا أو متسلقا، للبحث عن النادي الشهير.!

إن التقييم الحقيقي لأي ناتج عام للفريق والمدرب، من المهم قبله الحديث عن قدرات للمنافسين، وما يرافق المرحلة الحالية، ليست السابقة من عراقيل داخليه وتحديات، وكيف يمكن أن يكون للفريق الطامح، أيضا قدرات واقعية، ليس مجرد أحلام وأهداف وطموحات، ومن خلال كل ذلك، يمكن الايمان، أن لأي مدرب قدرات، لا يمكن أن يزيد عليها، مالم يكون اللاعب قبلها مؤهلا لتقديم الإضافة، وما يمكن أن يشارك في تحقيق الانجازات.!

*نقلا عن الأيام البحرينية