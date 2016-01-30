الهلال وفلسفة دونيس

جمل ما في الهلال إنه عندما يحضر يحضر بكامل أناقته وجماله ليرضي جماهيره العاشقة، لذا فهو أنيق في كل شيء (بطولات وجماهير وأعضاء شرف محبين)، مباراة الوحدة لم تكن طبعاً أفضل مباراة للهلال ولكن كان الفوز مهماً مع بداية الدور الثاني خاصة أن الهلال بحاجة لنقاط هذا اللقاء لتكملة مشوار البحث عن البطولة، الهلال هو الأفضل على المستوى التنظيمي والانضباطية، عيبه الأزلي إضاعة الفرص وعدم الفعالية في أكثر أوقات المباريات، أعزو ذلك لفلسفة مدربه دونيس الذي كان له الدور الأكبر في عدم ثبات مستوى الفريق خاصة أن ما يقوم به من تدوير كان على حساب نجوم كبار كانت لهم صولات وجولات في السنوات الماضية وهذا ما يجعلهم لا يعطون الكثير فنياً حين يحتاجهم الفريق في الأوقات الصعبة، على أي حال لن نقسو على دونيس فمثل ماله من سلبية له الكثير من الإيجابيات، فيكفي أن الهلال ينافس على جميع البطولات، أمر آخر يجب أن لا نغفله وهو ارتفاع مستوى بعض الفرق فنياً ناهيك عن تبدل حال الأندية أمام الهلال لذا تجدهم يقدمون كل مالديهم من باب (لعل وعسى) وهذا ما يصعب مهمة الزعيم في الكثير من المباريات، الهلال والأهلي والتعاون هم الأفضل على المستوى الفني البقية (حبه فوق وحبه تحت) حسب ظروف ومزاج اللاعبين، على أي حال عاد الهلال للمركز الأول بهدية التعاون ولن تكون المهمة سهلة للمحافظة على القمة، فالأهلي لن يرضى بالتفريط، لذا فالهلال أمام مهمة صعبة ومنافسة شرسة بغض النظر عن اختلاف الطموح من ناد لآخر وهذا مايوجب على المدرب الدخول بسيناريو يناسب كل مباراة وظروفها، الجماهير الهلالية تملك الثقة في فريقها ولن تتخلى عنه في جميع الأوقات، ورسالتها للاعبين بأن يقدموا ما يليق باسم الهلال من خلال العطاء الجيد داخل الملعب لحصد المزيد من النقاط قبل الوصول للأمتار الأخيرة تحسباً لأي تعثر، بالتوفيق للجميع فالجماهير السعودية تعد الرابح الأكبر في ارتفاع حدة المنافسة بين أندية المقدمة الكبار ومن جانبنا نشكرهم جميعاً فقد حفظوا ماء وجه الدوري .

وقفة مع مخلص

طلب طلال آل الشيخ دقيقة في آخر برنامج اكشن يادوري لكي يوجه رسالة للدكتور البابطين، يقول فيها لافض فوه إن الرياضة (ابتليت) بمثل البابطين وإنه من الناس الذين سيسحبون الرياضة السعودية للخلف. نقول لطلال إن كان البابطين استفزك بتغريدة فإن الوسط الرياضي استفزه رئيس اتحاد سلم الخيط والمخيط لمن حوله لايهش ولاينش، أيضاً استفزه أعضاء اتحاد لاهم لبعضهم إلا التكسب من ظهر المنصب، وأجزم أن (ما عندهم ما عند جدتي) فيما يسمى التخطيط أو الاستراتيجيات الرياضية، وأخيرا وليس آخرا استفزهم شخص دخل الاتحاد السعودي من الأبواب الخلفية، أعظم إنجازاته صورة مع رئيس اتحاد دولي وتصريح أحرج الاتحاد السعودي والأندية السعودية بأن الأندية السعودية بإمكانها طلب تنظيم كأس العالم للأندية مع أن فترة التقديم انتهت من فترة طويلة، يعني عضو لجنة "يدربي" رأسه، عموماً نتمنى أن تحترم عقولنا.. و"خل الطابق مستور".

*نقلا عن الرياضية السعودية