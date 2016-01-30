يونايتد يسقط ديربي كاونتي أمام أنصاره

تأهل مانشستر يونايتد الى الدور الخامس (ثمن النهائي) من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم اثر فوزه على مضيفه دربي كونتي من الدرجة الاولى 3-1 اليوم الجمعة في الدور الرابع.



على ملعب "ايبرو ستاديوم" جدد مانشستر يونايتد الفوز على منافسه بعد ان تغلب عليه 4-1 في ثمن نهائي العام 2009، وافتتح نجمه واين روني التسجيل في الدقيقة 16 بعدما تلقى كرة متقنة من الفرنسي انطوني مارسيال.



وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الاول، ادرك دربي كاونتي التعادل بواسطة جورج ثورن الذي استفاد بدوره من كرة بينية ارسلها كريس مكارتن وانهاها الاول على يمين الحارس الاسباني دافيد دي خيا (37).



وفي الشوط الثاني، منح المدافع الدولي الهولندي دالي بليند التقدم لمانشستر اثر كرة مركزة من جيسي لينغارد (65) منقذا بذلك رأس مواطنه المدرب لويس فان غال الذي يتعرض لضغوط جمة وانتقادات لاذعة بسبب سوء نتائج فريق "الشياطين الحمر" تحت اشرافه.



وعزز الاسباني خوان ماتا فوز مانشستر يونايتد بالهدف الثالث اثر تمريرة من مارسيال (83).