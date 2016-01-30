فرصة الكوماندوز

يستضيف الإمارات فريق الشعب في لقاء ساخن في القاع، مثل هذه المواجهات المباشرة يستطيع أي فريق من القاع أن يصنع الفارق ويحاول الهروب منه ومن شبح الهبوط، فظروف الإمارات والشعب متشابهة في صراع الهبوط على الرغم من أن الشعب يختلف من حيث تغير المدرب، أما الإمارات فما زال كاميلي على رأس عمله، وهذا ليس محور الحديث فلا شيء في ملاعب دوري الخليج العربي مضمون ولا شيء ثابت، كل شي قابل للتغير.

كان الشعب في سوق الانتقالات الشتوية واضحاً أن لديه الرغبة في التغير، لذلك تعاقد مع سبعة لاعبين، ثلاثة منهم مواطنون وأربعة أجانب، أي أنه استبدل أجانبه بالكامل وهذا دليل على رغبة كبيرة في تصحيح الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

في المقابل، نجد أن الإمارات اكتفى باستقطاب لاعبين اثنين فقط وهذا ينم عن قناعة شخصية ربما لدى الإدارة والجهاز الفني بأن الفريق على ما يرام وإن كانت هناك أخطاء فهي قابلة للمعالجة، عموماً مباراة اليوم بينهم من وجهة نظري مصيرية للشعب ربما أكثر من الإمارات، لأنها إما أن تعيد الروح إلى الشعب في حال فوزه على الإمارات أو أنها ستكون المباراة التي ستجعله يفقد الأمل ربما بشكل كبير، الجهد اليوم كبير سيكون للفريقين فنياً وإن كان ذهنياً بشكل أكبر، وكل ما نتمناه أن نشاهد لقاء كبيراً جداً يليق بجماهيرية الناديين.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية