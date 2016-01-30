قوميز لتدريب المنتخب

على أرضه وبين جماهيره أفلت الأهلي من هزيمة محققة عندما خرج متعادلاً أمام التعاون بهدفين لمثلهما. الضيف قدم مستوى فنياً كبيراً واستطاع أن يسيطر على مجريات المباراة في كثير من أحيانها وأضاع مهاجموه فرصاً سهلة كانت كفيلة بتحقيق الفوز. والواقع أن ما يقدمه التعاون من أداء رفيع في الوقت الذي تراجع فيه مستوى الهلال والأهلي بشكل لافت وهما في طليعة دوري جميل، يجعلني أولاً أشكر التعاونيين على هذا العمل المميز الذي قدموا لنا من خلاله فريقاً أضفى على المسابقة رونقاً خاصاً ومذاقاً بطعم السكري، وأرشح في الوقت نفسه مدربهم العملاق قوميز لقيادة المنتخب بدلاً من ذلك الذي يدربنا بالمراسلة. فالبرتغالي صاحب رؤية فنية ثاقبة وإمكانات تدريبية غير عادية ناهيك عن مقدرته على بناء فريق متجانس وذلك ما نريده لمنتخبنا في الوقت الراهن.

*نقلا عن الرياضية السعودية